¿Debería enviar a mi hijo a la escuela? Padres divididos en el estrés

Semanas antes del comienzo de la escuela, los californianos están profundamente divididos sobre si los campus pueden reabrirse de manera segura en medio del aumento continuo del coronavirus, atrapados en un momento colectivo de incertidumbre y ansiedad que también se refleja entre los maestros y los líderes de educación.

Los padres, como se indica en una nueva encuesta estatal, están lidiando con la perspectiva de un aprendizaje estresante y menos efectivo en el hogar, sin mencionar los continuos problemas de cuidado infantil, y el temor de que los niños expuestos en la escuela puedan traer covid-19, y sus riesgos potencialmente mortales, a su casa.

Yolanda Ford-Swinton, quien cuida a una nieta de 8 años, ejemplifica la angustia. "Creo que necesita regresar al menos parte del tiempo", dijo Ford-Swinton, cuya nieta asiste a la primaria Cowan Avenue en el vecindario Westchester de Los Ángeles. "Pero tengo tanto miedo porque no sé qué va a estar en su lugar", dijo para LA Times.

"¿Todos serán evaluados para covid-19 cuando entren? Si tienen fiebre, ¿serán enviados a casa? ¿Habrá personal de enfermería a tiempo completo? Simplemente crea un nivel de estrés".





Se espera que las preocupaciones similares entre los trabajadores escolares se cristalicen en Los Ángeles cuando el sindicato de maestros recomiende un retraso en la reapertura de los campus planificados tentativamente para el 18 de agosto.

La Asociación de Maestros de California hizo una declaración similar pero menos explícita, diciendo que las condiciones para mantener a los estudiantes seguros no se han cumplido en todo el estado.

Los funcionarios escolares de LA aún no han tomado una decisión final más que decir que la instrucción comenzará el primer día de clases, de una forma u otra.

OPINIONES DIVIDIDAS

En general, los californianos están divididos sobre continuar con el aprendizaje a distancia o continuar con una reapertura limitada, según la encuesta, que se realizó en consulta con The Times.

Aproximadamente 4 de cada 10 adultos de California quieren seguir aprendiendo a distancia a tiempo completo este otoño. Un grupo de tamaño similar favorece una reapertura limitada con estudiantes en la escuela en días alternos o en horarios de medio día.

El horario escalonado permitiría a las escuelas cumplir con los requisitos de distanciamiento social, que generalmente requieren que los estudiantes permanezcan a seis pies de distancia.

En tanto, menos de 2 de cada 10 apoyan que los estudiantes asistan a clases a tiempo completo en persona diariamente, incluso si siguen las pautas de distanciamiento social, según la Encuesta de la Comunidad de California, del 26 de junio al 6 de julio.

La cuestión de cuándo y cómo reabrir los campus ha dividido a los expertos y ha llevado la política a la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump, quien esta semana amenazó con retener los fondos para las escuelas que no abren y desafiando el consejo de sus propios expertos.

Trump cuestionó la necesidad de distanciamiento social y calificó las pautas de seguridad de los Centros nacionales para el Control y la Prevención de Enfermedades como demasiado difíciles, costosas y poco prácticas. Los CDC se negaron el jueves a cambiar su orientación.

"Está claro que la mayoría de los estadounidenses tienen mucho más conflicto sobre cómo proceder, ya sea usando una máscara o enviando a sus hijos a la escuela, dada la amplia gama de mensajes que escuchan de sus líderes electos", dijo el director de la encuesta, Dan Schnur.

PREOCUPACIÓN POR SALUD Y POR CLASES EN LÍNEA

Los funcionarios de California están contemplando, en el mejor de los casos, un formato híbrido, con estudiantes que combinan sesiones en línea y materiales de trabajo en el hogar con clases de medio tiempo en campus en grupos pequeños.

Alberta Brinson Moore de Leimert Park explicó sus sentimientos conflictivos. Su hijo de 15 años estaba "pasando el mejor momento de su vida" en Dorsey High School, jugando fútbol, ganando casi todas las A y haciendo amigos, a pesar de tener que trabajar a través de déficit de atención, hiperactividad y un trastorno del habla.

Desde la pandemia, solo ha tenido tres sesiones de discurso, y ninguna de sus instrucciones en línea ha sido en vivo.

"Mi hijo realmente necesita algún tipo de compromiso social. Pero soy realista: tenemos que ver cuáles son los números", agregó, refiriéndose al aumento del condado en las infecciones por coronavirus.

Moore, de 58 años, tiene diabetes y presión arterial alta, y recientemente recibió radioterapia para el cáncer de seno. "Soy la persona que, si algo sucede, no solo será un resfriado", dijo.

En la encuesta, realizada antes de que Trump comenzara a promocionar la reapertura de las escuelas, los residentes de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego, donde el número de víctimas de covid-19 ha sido mayor, fueron significativamente más a favor de mantener a los estudiantes fuera del campus que los residentes de otras partes de EU.

BRECHA SALARIAL

Entre los padres que ganaron más de 75,000 dólares aproximadamente 3 de cada 10 apoyaron una reapertura total de escuelas este otoño. Entre los padres que ganan menos de 75,000, solo la mitad de ellos apoyó la reapertura.

Más de la mitad de los padres negros y asiáticos apoyaron especialmente el apego al aprendizaje a distancia. Los padres latinos estaban más a favor de una reapertura parcial, con casi la mitad apoyando esa opción.

Los blancos, que fueron menos propensos que los negros o los latinos a ser afectados por el virus, fueron los más divididos, con aproximadamente 1 de cada 5 que respaldaron una reapertura total. Además, la polarización política que ha dividido a los estadounidenses en casi todo en los últimos años refuerza una división urbano-rural, según la encuesta.

Los republicanos y conservadores autoidentificados, que tienen más probabilidades de vivir en zonas no urbanas del estado, tenían muchas más probabilidades de respaldar la reapertura que los demócratas y liberales.

"Estos números de la encuesta muestran que el llamado de Trump para una reapertura total es más popular entre los hombres, los ancianos y los votantes blancos rurales", dijo Schnur.

"Trump seguramente no ganará California en noviembre, pero los grupos demográficos que más apoyan la apertura de las escuelas son los votantes que necesita para ganar en estados más competitivos".

PROBLEMA ECONÓMICO

"Las escuelas son críticas tanto para la salud pública como para la economía. Si no abrimos o no lo hacemos bien, tanto la salud pública como la economía tendrán dificultades", dijo un profesor de Los Ángeles.

Antonio Méndez puede dar fe de las dificultades económicas. Este camionero independiente que vive en el área de San Diego asumió la responsabilidad de supervisar los estudios de sus hijos mientras su esposa retiene su trabajo. No tiene a nadie además de su madre para vigilar a sus hijos, de 7 y 12 años, y no quiere arriesgarse a exponerla.

"No quiero enviar a mis hijos a la escuela si hay alguna amenaza de que atrapen esto", dijo Méndez. Por ahora, no se sentiría cómodo incluso con una reapertura parcial de las escuelas.

"Cuando voy a recoger los comestibles, veo gente afuera sin máscaras puestas, esas personas pueden tener hijos. Si actúan de manera irresponsable... y tengo que enviar a mis hijos a la escuela con esos niños, no lo haré".

Pero Danielle Simmons, de San Bernardino, dice que sus hijos, de 7 y 10 años, necesitan volver a algo lo más cercano a la normalidad posible. "El aprendizaje a distancia realmente es un dolor de cabeza".

"La educación remota no funciona muy bien para muchos niños", especialmente para niños pequeños y familias de bajos ingresos, dijo Jesse Rothstein, profesor de política pública y economía en Berkeley, quien tuvo que ayudar a administrar el trabajo escolar de sus propios hijos en casa.

De todos modos, "no puedes ir a las escuelas si no es seguro". Y cuando se trata del coronavirus, "hay mucha ciencia que no entendemos".