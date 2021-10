¿De qué va Truth Social, la red social de Donald Trump?

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles sus planes para lanzar su propia red social llamada "TRUTH Social" (VERDAD Social).

La red social de Trump se espera que llegue en versión beta para "invitados" el mes próximo.

La plataforma será propiedad de Trump Media & Technology Group (TMTG), que también pretende lanzar un servicio de video a la carta que pasará programas de entretenimiento "no-woke", según dijo el grupo en un comunicado.

El término "woke" alude a tener conciencia de la desigualdad social, tanto con relación a la raza, como al género y la orientación sexual.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Hay que recordar que, Donald Trump lanzó hace unos meses su propia plataforma digital con el objetivo de comunicarse con sus seguidores, después de haber sido vetado o suspendido de forma temporal en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, entre otras.

La plataforma "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donad J. Trump) recoge videos del expresidente republicano, sus declaraciones en los comités de acción política (PAC) enviadas por correo electrónico y otras noticias y permite hacer contribuciones.

Como presentación de los principios que sustenta su plataforma, Trump declara que "´Save America´ (las palabras que encabezan su sitio web) trata de construir" sobre los logros alcanzados por su Administración y "apoyar a los valientes conservadores que definirán el futuro del movimiento ´America First´ (Estados Unidos Primero)".

Y añade que su objetivo es "garantizar" el "mantenimiento" de America First en la política exterior e interior del país y el orgullo de "enseñar la verdad sobre nuestra historia y celebrar la rica herencia y tradiciones nacionales".

MJP