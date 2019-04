De qué se le acusaba al expresidente de Perú, Alan García, que prefirió el suicidio

REDACCIÓN 17/04/2019 10:30 a.m.

El expresidente peruano Alan García murió durante la mañana de este miércoles en un hospital de Lima mientras era operado de un disparo en la cabeza que se dio cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

García fue presidente de Perú durante dos periodos: 1985-1990 y 2006-2011 y fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía.

Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y, poco después, su hijo ingresó rápidamente en el hospital.

La Policía Nacional llegó esta mañana al domicilio del otrora mandatario, investigado por el escándalo de Odebrecht, que en Perú ya suma cuatro ex presidentes investigados: Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

Junto con la detención de García, su ex ministro de Presidencia, Luis Nava, también fue puesto en custodia, según informan los medios locales.

Cabe recordar que la investigación contra de García y Navas explotó luego de que la Fiscalía detectara que el exministro habría recibido más de cuatro millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación de las obras de la Línea 1 del Metro de Lima.

Congresistas del Partido Aprista Peruano (PAP), del expresidente Alan García, culparon a la Fiscalía por la trágica decisión de su líder.

Al llegar al hospital Casimiro Ulloa, donde García fue atendido, el congresista Mauricio Mulder declaró a periodistas que esta tragedia es "la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros".

"La historia de sus biografías quedará escrita en páginas muy escondidas y letras muy pequeñas", agregó Mulder.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada, también militante del PAP, acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso.

"Es el resultado de un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana", manifestó el también excongresista.

Apenas ayer martes rechazaba acusaciones

El expresidente peruano Alan García calificó apenas ayer martes de "especulación" que lo vinculen con los presuntos sobornos que recibió su exsecretario por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

"Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", aseguró García en su cuenta de Twitter.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 16 de abril de 2019

El exmandatario se defendió así de los recientes hallazgos hechos por la Fiscalía, al encontrar que Odebrecht consignó más de cuatro millones de dólares en cuentas de Luis Nava, quien fue secretario de Presidencia en el segundo mandato de García (2006-2011), y de su hijo José Antonio Nava.

Estas transacciones proceden de la Caja 2 de Odebrecht, la cuenta oculta con la que la empresa brasileña pagó millonarios sobornos en una docena de países de Latinoamérica, según relevó el domingo IDL-Reporteros.

Los beneficiarios de estas operaciones tenían como seudónimos "Chalán" para Nava y "Bandido" para su hijo, identificación confirmada por la constructora.

Además, Nava también recibió en sus cuentas más de un millón de dólares que Odebrecht transfirió inicialmente al exvicepresidente de la estatal Petroperú Miguel Atala en 2007, en una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

García también rechazó este martes en declaraciones al Canal N de televisión conocer el sobrenombre de "Chalán". "De ninguna manera tenía conocimiento de ningún acto ilícito. En absoluto me suena el nombre de 'Chalán'", aseguró.

Asimismo, señaló que espera que las investigaciones reveladas sean "documentadas, comprobadas y ratificadas por las personas", en relación a los descargos que deberán hacer Nava y Atala.

"Considero que debemos esperar la respuesta de los señores Atala y Nava. Estoy seguro de que lo podrán aclarar", manifestó García.





