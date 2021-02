¿De qué bolsillo sale el dinero para las campañas de Trump y Biden?

WASHINGTON.- El próximo 3 de noviembre se celebrarán en Estados Unidos las elecciones presidenciales en las que se enfrentarán Joe Biden y Donald Trump, sin embargo el camino hasta esa fecha se construye con las campañas a través de las que los candidatos dan a conocer sus planes para el país. Sin embargo los partidos Demócrata y Republicano no obtienen recursos de un INE estadounidense que, a su vez, es financiado por dinero público ¿entonces de donde salen los billetes para llevar cabo el enorme gasto que significa una campaña electoral?

Tanto Trump como Biden aseguran que miles de ciudadanos estadounidenses financian su campaña a través de pequeños aportes de entre 10 y 20 dólares cada uno. Lo cual es cierto, asegura BBC Mundo, sin embargo, existe un enorme aparato de empresarios y multimillonarios que hacen importantes aportaciones al proyecto de tal o cual candidato.

Hasta el 22 de septiembre de este año las aportaciones a las campañas presidenciales de EU ascienden a 3 mil 155 millones de dólares, prácticamente el doble de los 1.8 millones recaudados por Trump y Hillary Clinton en 2016, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral Federal (FEC, por sus siglas en inglés, algo así como el INE estadounidense).

Se trata de una cifra récord, de la que se destaca que poco más de mil millones son donaciones individuales de menos de 200. Es decir que al menos dos mil millones de dólares se han obtenido mediante aportaciones más grandes, pese a los topes monetarios establecidos.

LAS PAC’S O SUPER-PAC’S

Aquí entra en juego una tercera vía de financiamiento para demócratas y republicanos: los Comités de Acción Política (PAC, o Super-PAC por siglas en inglés), que no son más que una especie de organización de recaudo de fondos para causas políticas.

Es a través de estas que los millonarios que ya han alcanzado su límite de aportaciones directas, pueden dar grandes cantidades a una de estas organizaciones que funcionan como mediadoras para hacer llegar el dinero a las arcas del partido en cuestión.

En principio, deben guardar independencia frente a las campañas electorales de los candidatos individuales pero pese a que no puede trabajar directa y totalmente con el candidato, puede defender discursos y pagar por comerciales de televisión con ideas afines a las suyas.

1,418 millones son los que se han recaudado a favor de Trump y de Biden durante el periodo de campañas de este 2020.

¿QUIÉN APORTA MÁS?

Trump reporta la recaudación de 476 millones hasta el momento. Biden informa de 531 millones en contribuciones.

Un informe publicado en agosto por The New York Times, perfila a Timothy Mellon, un multimillonario heredero de una dinastía bancaria como el mayor donante a la causa Trump, pues ya donó este año 10 millones a America First Action, una de las PAC’s afines al actual mandatario.

Según el Center for Responsive Politics, hasta septiembre, el 52% de los fondos de la campaña del candidato demócrata provenían de grandes donaciones, mientras que las de Trump ascienden al 46%.

LOS DONANTES DE BIDEN

Mike Bloomber: dijo que aportará 100 millones de dólares a la campaña demócrata

Donald Sussman: ha entregado 22.6 millones entre 2019 y 2020 para los comicios parlamentarios y presidenciales

Te puede interesar EU supera 200 mil muertes por covid, más que sus últimas 5 guerras

Tom Steyer: ha aportado 46.3 millones a las mismas causas en el mismo periodo

George Soros: se asegura que ha entregado medio millón de dólares

Jeff y Erika Lawson (Twilio): dieron 1.2 millones

Nicole Shanahan (esposa de Sergei Brin, cofundador de Google): dio 25 mil dólares

Jorge Pérez: magnate cubanoestadounidense de bienes raíces y quien alguna vez hizo negocios inmobiliarios con Trump, entregó este año 2 mil 800 a la campaña de Biden

Steven Spielberg y Meg Whitman también han hecho aportaciones al demócrata.

LOS DONANTES DE TRUMP

Robert Unanue: de la empresa de alimentos Goya, ha respaldado su apoyo a Trump

Jude y Christopher Reyes: empresarios de la distribución de cerveza en EU, quienes ya entregaron cada uno 50 mil dólares en contribuciones

Stephen Schwarzman: del fondo Blackstone, quien dio 3 millones a America First Action

Isaac Perlmutter: un empresario israelí-estadounidense que ha dado 700 mil a la campaña de Trump.













(djh)