Dados de alta por Covid-19 aún pueden contagiar a otros: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó hoy lunes que los infectados con COVID-19 pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos dos semanas después de que dejen de tener síntomas.

"Aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas (de aislamiento) deben prolongarse al menos dos semanas después de que los síntomas desaparezcan", señaló el médico etíope en rueda de prensa, al comentar especialmente la situación de quienes se recuperan de la enfermedad en sus casas.

Tedros añadió que en estos casos los cuidadores deben ser personas no pertenecientes a grupos de riesgo (personas mayores o con enfermedades que pudieran complicarse con el COVID-19), han de lavarse las manos tras entrar en contacto con el paciente, y no deben permitir ninguna otra visita.

Por otra parte, la OMS ha urgido a todos los países a realizar pruebas masivas para detectar contagiados de coronavirus, y a aislar incluso a los casos leves.

“Esta es una enfermedad seria. Aunque la evidencia que tenemos supone que los mayores de 60 años están en mayor riesgo, jóvenes e incluso niños han muerto”, expuso Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Actualmente en el mundo se cuentan 175 mil 275 casos confirmados de Covid-19, de las cuales, 6 mil 706 han muerto y 77 mil 658 se han recuperado.

