Da inicio funeral de George Floyd en Texas

A más de dos semanas del asesinato de George Floyd, un afroamericano que fue víctima de la brutalidad policiaca en Minneapolis, dio inicio el funeral de este personaje que ha levantado protestas contra el racismo en todo el país y a nivel mundial.

El cuerpo de Floyd llegó ayer a la iglesia The Fountain of Praise, en Houston, Texas. Este martes, centenares de personas forman una fila para asistir a la capilla en un memorial que se prevé dure todo el día. Varios portan camisetas con su rostro y sus ya icónicas últimas palabras: "No puedo respirar".

Ahora el lema ha cambiado a "respira y vota", como una propuesta para exigir justicia en las próximas elecciones presidenciales de EU del 3 de noviembre.

George Floyd tenía 46 años cuando fue asesinado, había contraído el coronavirus, fue despedido del trabajo por la pandemia y fue asfixiado por la rodilla de un policía blanco, Derek Chauvin, quien se encuentra detenido.

Nació en Carolina del Norte, pero se mudó hace unos años a Minnesota, sin embargo, pasó la mayor parte de su vida en Houston, donde vive su familia y ciudad en la que será enterrado junto a su madre, según detalles ofrecidos por medios locales.

(Luis Ramos)