Cyntoia, la joven sentenciada a cadena perpetua por asesinar a su abusador

En 2004, Cyntoia Brown disparó del gatillo de un arma y asesinó a Johnny Allen, su abusador de 43 años y ella tenía 16 años. Dos años después fue sentenciada a cadena perpetua y actualmente ella, defensores de derechos humanos y personalidades como Rihanna y Kim Kardashian abogan por una reducción de condena, esta es su historia:

Brown era forzada a prostituirse en las calles de Nashville, Tennessee por su novio proxeneta apodado como el "corta gargantas". Éste la amenazaba a punta de pistola para que se desnudara y la maltrataba físicamente.

La noche en que Johnny Allen se llevó a Cyntoia, presumió su colección de armas y la intimidó al decirle que fue francotirador en el Ejército y tras cenar, la llevó a la cama.

Él me agarró en medio de las piernas, me agarró muy duro. Comencé a pensar que me iba a golpear o hacerme algo por el estilo...", relató Cyntoia en el juicio.

En su testimonio, Cyntoia afirmó que sintió pánico cuando creyó que el hombre se giró para buscar un arma y le disparó con un arma que le había dado su proxeneta.

Al momento de ser detenida, Cyntoia a pesar de tener 16 años fue juzgada como un adulto y a pesar de que alegó que actuó en defensa propia, los fiscales rechazaron su testimonio y destacaron el hecho de que al marcharse se llevó la cartera y las armas del muerto.

Actualmente, Cyntoia Brown está por cumplir 30 años y lleva 14 años presa de una condena a cadena perpetua. No será hasta que cumpla 69 años que pueda solicitar libertad condicional.

Cyntoia ha sido mentora de otras mujeres en prisión y en 2016 obtuvo un título de la Universidad Lipscomb que cursó mientras estaba presa.

El fiscal que condenó a Brown a los 18 años, Jeff Burks, ha declarado constantemente que la sentencia es para que cumpla con su condena.

Sin embargo, existen diversas posturas a favor del caso de Cyntoia, entre las que destacan las personalidades como Rihanna, Kim Kardashian y Cara Delevigne.

The system has failed. It´s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what´s right. I´ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u