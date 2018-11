Cuestiona Trump cambio climático por frío extremo en Acción de Gracias

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, volvió este jueves a poner en duda el cambio climático por la ola de frío que azotará al nordeste del país durante las festividades de Acción de Gracias y que dejará temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.

"Un frío brutal y prolongado puede romper todos los récords. ¿Qué ha pasado con el calentamiento global?", se cuestionó Trump en un mensaje en Twitter.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming?