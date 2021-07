Cuba, Nicaragua y Haití, en la "mira democrática" de Biden: NYT

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su mandato con advertencias a Rusia y a China sobre derechos humanos. Sin embargo, esta semana se enfrentó a retos similares en países del continente americano, explica el diario The New York Times.

Después de los sucesos recientes en Haití, Cuba y Nicaragua, Biden expresó a periodistas en la Casa Blanca: "Estados Unidos está dispuesto a seguir prestando ayuda".

El lunes, un día después de las protestas más grandes que Cuba ha visto en 27 años, Biden acusó a las autoridades del país de "enriquecerse" en lugar de ver por los intereses de su pueblo.

El mismo día, el Departamento de Estado de su país anunció la revocación de visados de cien funcionarios de Nicaragua y sus familiares, debido a su presunto papel en la erosión de la democracia en su país.

Biden tambien tiene la mirada puesta en Haití. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, el mandatario estadounidense pidió a los líderes haitianos "unirse por el bien de su país".





EL CAMBIO DE PERSPECTIVA

El investigador principal del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, Ryan C. Berg, dijo a The New York Times que, en años recientes, Estados Unidos concentraba sus esfuerzos en países como China.

Esto se debía a que "dio por sentado que América Latina era una fuente de estabilidad y fuerza", explicó el experto.

Aunque la afluencia de migrantes y el tráfico de drogas seguían siendo un motivo de preocupación para Estados Unidos, el país confiaba en que los líderes latinoamericanos podían frenar estos problemas. Sin embargo, la situación está cambiando.

"La línea de tendencia clara es que hemos estado muy preocupados por las instituciones democráticas a lo largo del tiempo", dijo el lunes Patrick Ventrell, director de política centroamericana del Departamento de Estado.

Ventrell recordó que más de la mitad de los siete países de Centroamérca se encuentran lidiando con desafíos políticos.

"Nos olvidamos de construir sobre estos movimientos democráticos incipientes que serían capaces de canalizar parte de esta ira que estamos viendo ahora, en términos de levantamientos, en términos de poder combatir la corrupción, en términos de poder ofrecer a la gente bienes socioeconómicos reales", dijo. "No reconocemos la región de la misma manera que antes".





ACV