¿Cuánto ganó Trump con el programa The Apprentice?

Al menos 427 millones de dólares se embolso el presidente Donald Trump por su papel en el programa de televisión The Apprentice.

De acuerdo con The New York Times, el mandatario ganó 197 millones de dólares directamente de The Apprentice a lo largo de 16 años y más de 230 millones adicionales por acuerdos de licencia, patrocinios y seminarios que resultaron de su perfil , esto tras analizar las declaraciones fiscales del presidente de un periodo de más de 20 años.

El éxito del programa que proyectó la falsa imagen de un magnate inmobiliario de éxito, además le ayudo a Trump a rescatar sus finanzas personales, las cuales se encontraban en dificultades por pérdidas de sus casinos de Atlantic City.

Las ganancias obtenidas por Trump del programa las utilizo para financiar una serie de compras de complejos de golf, pero esos proyectos también perdieron dinero, informó el periódico.

Además el fin de semana se informó que el presidente había evitado pagar impuestos sobre la renta durante varios años gracias a deducciones fiscales significativas y pérdidas de millones de dólares de su campo de golf y negocios de casinos, mientras se presentaba como un magnate multimillonario de las propiedades inmobiliarias.

En el tiempo que Trump estuvo en el programa The Apprentice producido por NBC, fueron de los pocos ejercicios en los que informó ingresos fiscales positivos. Con los años, ganó tanto que pagó un total de 70.1 millones de dólares en impuestos sobre la renta, que luego se reembolsaron después de que Trump utilizara una medida contable para compensar esos ingresos con las pérdidas de sus casinos.

Según el diario, este reembolso está ahora bajo auditoría por el Servicio de Impuestos Internos.





