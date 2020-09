Cuando la droga, ante la pandemia, se convierte en tu única compañía (Foto The New York Times)

La pandemia provocó que Jefrey Cameron regresara a su adicción a la heroina. Durante el confinamiento la droga fue su única compañía, una amiga que lo llevó hasta la muerte.

Cameron llevaba siete años luchando contra su adicción, la había superado, trabajaba en una pizzería, gustaba de llevar a su hermana adolescente de compras al centro comercial y vivía junto a su abuela en East Barre, una pequeña ciudad fuera de Montpellier, la capital de Vermont, en Estados Unidos.

Pero llegó la pandemia. Velrmont cerró en marzo y también lo hizo el trabajo de Cameron, pero no se quedó sin dinero, el gobierno estadounidense le dio 600 dólares semanales como parte de los beneficios del desempleo. Era más de lo que ganaba con su trabajo.

Luego, Jefrey se quedó solo. Su abuela había ido a Atlanta para visitar a sus hijos y había retrasado el vuelo a casa por temor a contraer covid-19.

Por si fuera poco, Cameron había dejado de tomar Suboxone, un medicamento que ayuda a suprimir los antojos y los síntomas de abstinencia que afectan a las personas adictas a los opioides, lo que reduce drásticamente el riesgo de morir por una sobredosis.

Cuando regresó a casa esa noche y probó el producto, era tan potente que se cayó y se golpeó la cabeza en el baño.

Cameron le envió un mensaje de texto a un amigo poco después del accidente, le hizo saber que había vuelto a probar la heroína, por lo que iría a una reunión de 12 pasos con un amigo ese fin de semana.

"Prometo que estoy bien y no puedo meterme en más problemas esta noche", escribió Jefrey en el mensaje .



Cuando Cameron se despertó volvió a consumir, ahora no heroína, sino fentanilo, una droga aún más fuerte.

Menos de cinco horas después de que envió el mensaje de texto, su abuela lo encontró muerto.

Tara Reil, madre de Jefrey, dijo a The New York Times que su hijo por lo general se hubiera drogado en compañía de alguien, especialmente si es un distribuidor diferente, pero ante la pandemia no contó con esa persona con quien tener esa red de seguridad.

"Jefrey odiaba estar solo. Y las últimas dos semanas lo estuvo [...] Estaba mucho más solo en casa, creo que la droga se convirtió en su amiga".

El caso de Jefrey Cameron, dado a conocer por The New York Times, es uno de los tantos que se han registrado en medio de la pandemia, pues en los últimos seis meses más de 40 estados en Estados Unidos han registrado aumentos en las muertes relacionadas con los opioides, según la Asociación Médica Estadounidense .

En Arkansas, el uso de Narcan, un fármaco que revierte la sobredosis, se ha triplicado. Jacksonville, Florida, ha experimentado un aumento del 40% en las llamadas relacionadas con sobredosis. Solo en marzo, el condado de York en Pensilvania registró tres veces más muertes por sobredosis de lo normal.

En ningún lugar del estado se ha visto tan afectado como el condado de Windham, que limita con New Hampshire y Massachusetts y, por lo general, tiene el mayor número anual de muertes relacionadas con los opioides.

En los primeros tres meses de este año, los trabajadores de emergencia en Brattleboro, la sede del condado, respondieron a 10 llamadas por sobredosis, ninguna de ellas fatal. Pero en agosto habían respondido a un total de 53 sobredosis, siete de ellas fatales.

Nick Luoma, un consumidor de heroína entrevistado por The New York Times, dijo que varias personas han recaído en las drogas tras la pandemia. "Lo entiendo, ¿qué más vas a hacer?".

No todas las muertes relacionadas con las drogas durante la pandemia han sido por sobredosis. Jessie Mae DeCosta, de 32 años, murió de sepsis, una infección que contrajo por inyectarse drogas.

DeCosta había luchado contra el consumo de drogas durante una década y vivía con su madre y tres gatos que había rescatado, hasta que comenzó el cierre. Temiendo que pudiera exponer a su madre al virus, se mudó a una casa con unos amigos donde todos consumían drogas.

Ya con mala salud, con abscesos que cubrían gran parte de su cuerpo, DeCosta comenzó a sentirse peor de lo habitual en mayo y asumió que tenía covid-19, pero las experiencias pasadas en los hospitales, incluida una estadía prolongada en la que médicos y enfermeras la trataron mal debido a su adicción, la hicieron evitar buscar atención. Entonces murió.



Antes de la pandemia, Estados Unidos ya tenía una epidemia de opioides. Las muertes por sobredosis se han disparado en tierras estadounidenses desde 2010 en el caso de la heroína, desde el 2013 en el caso del fentanilo.

El gobierno de Estados Unidos ha presionado a México para que "haga más" en el combate al narcotráfico.

El pasado 16 de septiembre, en un memorando publicado por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con más sanciones al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador si no daba resultados, con datos verificables, en el combate a las drogas.

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha detectado seis cárteles mexicanos trafican marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo en Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Los Zetas, cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez.

Con información The New York Times

