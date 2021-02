¿Cuáles son los países con más muertes per cápita por covid?

Baltimore.- Hasta el momento, la pandemia del coronavirus ya cobró un millón 8,842 de vidas en el mundo, mientras que, hay 33,692,221 casos, según datos del 30 de septiembre de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, sin embargo, advierten expertos que, esta cifra aumentará considerablemente en esta jornada.

Pese a lo anterior, no se reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que no se incluye muertes por covid-19 que no fueron registradas oficialmente como tales, subrayaron los expertos.

LOS PAÍSES CON MÁS MUERTES POR COVID PER CÁPITA

De acuerdo con un gráfico de la BBC Mundo, figuran seis países de América Latina: Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México.

Sin embargo, por cada millón de habitantes y de acuerdo con TResearch, la lista sería así:

MUERTES EN CADA PAÍS POR COVID

- Estados Unidos a la cabeza: 206,005

- Brasil: 142,921

- India: 97,497

- México: 77,163

- Reino Unido: 42,162

- Italia: 35,875

- Perú: 32,396

- Francia: 31,908

- España: 31,614

- Irán: 26,169

CASOS DE COVID EN CADA PAÍS

- Estados Unidos: 7,191,349

- India: 6,225,763

- Brasil: 4,777,522

- Rusia: 1,170,799

- Colombia: 824,042

- Perú: 811,768

- España: 758,172

- México: 738,163

- Argentina: 736,609

- Sudáfrica: 672,572