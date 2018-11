¿Cuál puede ser el lugar más peligroso para una mujer?

REDACCIÓN 30/11/2018 01:29 p.m.

En 2017, más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por su pareja o parientes cercanos, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Además, los investigadores concluyeron que los esfuerzos realizados en algunos países para frenar estos asesinatos mediante nuevas estrategias jurídicas y programas sociales no han logrado avances tangibles, publicó el diario The New York Times.

El reporte, publicado el 25 de noviembre para coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, analizó cómo se relaciona la violencia contra las mujeres y las niñas con su estatus y su papel en la sociedad.

"Asesinar a una mujer es un acto letal a lo largo de un continuo de discriminación y abuso basados en el género", escribió Yury Fedotov, director general de la agencia, en el prólogo del informe. Estas son cuatro conclusiones destacables del reporte.

El informe reveló que aproximadamente uno de cada cinco homicidios es perpetrado por una pareja o un familiar cercano, y las mujeres y las niñas conforman la mayoría de esas muertes.

De las casi 87,000 mujeres reportadas como víctimas de homicidio doloso en todo el mundo durante 2017, alrededor del 34% fueron asesinadas por su pareja y el 24% por un familiar.

El índice más elevado de mujeres que murieron a manos de su pareja o parientes se encontró en países africanos (una tasa de 3.1 víctimas por cada 100,000 mujeres), seguidos de naciones del continente americano (con una tasa de 1.6 víctimas por cada 100,000 personas de la población femenina). El índice más bajo fue el de Europa (0.7 víctimas).

Investigaciones al respecto que cita el estudio de la ONU revelan que los hombres y los niños que se atienen a las perspectivas estereotípicas sobre los roles de género —por ejemplo, que los hombres necesitan tener sexo más que las mujeres o que los hombres deben dominar a las mujeres— son más propensos a ser violentos con su pareja.

El reporte de la oficina de la ONU encontró que los hombres que matan a su pareja de sexo femenino por lo general mencionan haber tenido problemas con el alcohol, celos y miedo al abandono. En cambio, las mujeres que habían matado a su pareja de sexo masculino con frecuencia mencionaron que habían soportado largos periodos de violencia física a manos de esa pareja.

El NYT destacó también que a pesar de tratarse de casos excepcionales, las mujeres también pueden ser responsables de la violencia de género. Por ejemplo, puede que algunas parientes cometan homicidios por honor, en los que las familiares asesinan a una niña o mujer por supuestamente haber deshonrado a su familia.

Según el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en ese periodo se registraron 52 mil 210 muertes del sexo femenino en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 (29.8 por ciento) ocurrieron en los últimos seis años.

La cifra más alta fue en 2012 con 2 mil 769 defunciones; según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en 2017 sumaron 3 mil, y estiman que 2018 también termine en ese número. De 2012 a 2017 el Observatorio registró 12 mil 796 asesinatos de mujeres, de los cuales en sólo el 22 por ciento se iniciaron investigaciones como feminicidio.

