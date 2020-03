¿Cuál es el secreto del éxito de Suecia contra covid-19?

Suecia no ha decretado el detenimiento parcial de su economía. (Archivo)

Suecia es un tema aparte en el combate al coronavirus, pues a diferencia del resto de otros países europeos como Italia (101 mil contagios y 12 muertes) o España (94 mil 400; 8 mil 200), principales afectados por el covid-19 en el viejo continente; no ha ordenado medidas de aislamiento social o cierre de fronteras para evitar la propagación del virus y hasta ahora registra poco más de 4 mil 400 contagios y 180 defunciones. Su apuesta es por la disciplina social.

El gobierno sueco, a cargo de Stefan Löfven ha decidido no detener la vida económica y social, por lo que restaurantes, bares, centros comerciales y escuelas se mantienen abiertas, además de que se permite hacer deporte, en solitario o en equipos. La única prohibición son las concentraciones de más de 500 personas, de acuerdo con el diario argentino Clarín.

Se resalta que el gobierno de Suecia no impone restricciones por ley, aconseja. Por ejemplo, que los ciudadanos mantengan una higiene escrupulosa y que aquellos que perciban síntomas se confinen en sus casas por una semana. Para los mayores de 70 años, la recomendación es que salgan lo menos posible.

DECISIÓN POLÉMICA

El mantener abierto el sistema educativo, desde universidades hasta jardines de niños, es una de las decisiones que causaron polémica alrededor del mundo.

Sin embargo, las universidades aconsejan realizar vía online la mayor cantidad de cursos que se puedan, pero sin prohibir las clases presenciales ni el servicio de bibliotecas, comedores o centros deportivos.

Entretanto, escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), siguen abiertos, bajo el argumento de que no hay evidencia científica de que estos lugares sean focos de contagio. Cerrarlos, considera, significa mantener a los niños en casa y con ellos a sus padres, quienes no podrían ir a trabajar.

DISCIPLINA SOCIAL

En caso de que a mediados de abril, cuando se espera un repunte de casos y defunciones por coronavirus a nivel mundial, el éxito del modelo sueco se debería a la disciplina social de los habitantes del país.

Según la prensa local, el cierre de cines y teatros se debe no a una imposición gubernamental, sino a que la gente ya no los frecuenta. Lo mismo pasa con bares y restaurantes.

Al igual en cuanto al aislamiento social. La gente no tiene prohibido salir a la calle pero evita no hacerlo y quienes lo hacen es sin formar grupos y manteniendo siempre una sana distancia.

El pasado domingo, el primer ministro Stefan Löfven dirigió un mensaje en el que dijo a sus ciudadanos que lo peor está por llegar, que deben hacerse a la idea de que habrá más muertos y más afectados por la enfermedad.

No obstante, no anunció restricciones ni medidas de confinamiento o cierre de fronteras. Sí pidió que quien pueda trabajar desde casa no se desplace a su centro de trabajo. Y que los desplazamientos y sobre todo los viajes en las próximas vacaciones de Semana Santa se limiten a lo mínimo imprescindible.









