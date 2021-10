Critican a Facebook por "engañar al público"; así se defiende Zuckerberg

SAN FRANCISCO.- El consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, negó este martes que su compañía anteponga los beneficios económicos sobre la seguridad y el bienestar de los usuarios, tal y como aseguró la exempleada Frances Haugen en su declaración ante un subcomité del Senado de Estados Unidos,

"En el centro de estas acusaciones se halla la idea de que priorizamos los beneficios a la seguridad y el bienestar. Eso es simplemente falso", escribió Zuckerberg en su cuenta en la red social, en un largo mensaje en que defendió a la empresa ante las múltiples críticas que está recibiendo estos días.

El máximo responsable de Facebook también dijo que "muchas de las acusaciones no tienen sentido" y que no reconoce "la falsa imagen de la compañía que se está pintando".

"El argumento de que fomentamos deliberadamente contenido que enoja a la gente para lograr beneficios carece de lógica. Nosotros ganamos dinero con la publicidad y lo que los anunciantes nos dicen constantemente que es que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que generen enfado", apuntó.

LA INFORMACIÓN DE HAUGEN

Frances Haugen, la exempleada de Facebook que ha sacado a la luz las prácticas de la compañía, denunció este martes que casi nadie fuera de la firma sabe lo que pasa dentro de ella, donde se "engaña repetidamente" al público sobre los efectos nocivos de sus plataformas.

Haugen explicó ante un subcomité del Senado de Estados Unidos que durante el tiempo que estuvo trabajando en la empresa se dio cuenta de una "verdad devastadora": la compañía oculta información al público y a los gobiernos.

"Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", dijo.

Haugen comparece este martes ante el subcomité de la Cámara Alta después de las filtraciones que ella misma hizo en los últimos días al diario The Wall Street Journal. La informante reveló su identidad en una entrevista emitida el domingo con el programa "60 minutos", del canal de televisión CBS.

La exempleada afirmó que decidió testificar ante el Congreso porque cree que los productos de Facebook dañan a los menores, fomentan la división y debilitan la democracia.

"Los líderes de la compañía saben cómo hacer que Facebook e Instagram (propiedad de Facebook) sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque anteponen sus beneficios astronómicos a la gente", denunció.

Haugen, que trabajó como responsable de Producto desde 2006 en el sector tecnológico, en Google, Pinterest, Yelp y Facebook, precisó que su labor se centraba en los algoritmos y las recomendaciones que se hacen al usuario sobre los productos.

LA AUDIENCIA EN EL SENADO

La audiencia de este martes en el subcomité del Senado está dedicada sobre todo al efecto de Facebook en los menores de edad.

Haugen indicó que la empresa dispone de sus propios estudios que apuntan que el uso de sus plataformas es perjudicial para los menores, ya que pueden ser adictivas e incentivar hábitos alimenticios que pueden derivar en anorexia.

Destacó que dentro de la empresa se toman decisiones que son "desastrosas" para los niños y adolescentes, así como para la seguridad pública y la privacidad de los individuos.

"Es por eso que debemos exigir a Facebook que haga cambios", afirmó Haugen, quien aseguró que durante el tiempo que trabajó para la firma vio cómo Facebook siempre se inclinaba hacia sus propios beneficios cuando tenía que optar entre estos o la seguridad de los internautas.

"El resultado es más división y más daños", remarcó.

"En algunos casos esta conversación online peligrosa ha desembocado en violencia real que daña, e incluso mata a gente. Esto no es solo sobre algunos usuarios de medios sociales que están enfadados o son inestables, o sobre una parte más radical que otra. Es sobre Facebook, que elige crecer a cualquier costo".

PRÁCTICAS POCO ÉTICAS

La filtración ha desatado el último escándalo para la red social, y reveló al público que la empresa actúa de una forma muy diferente al discurso que mantiene de forma oficial.

Aunque la información publicada, elaborada a partir de informes y presentaciones internas y de conversaciones online entre empleados, no implica necesariamente que Facebook esté cometiendo ninguna ilegalidad, sí muestra decisiones éticamente reprobables y una priorización de los beneficios financieros ante cualquier reparo moral.

En líneas generales, la gran conclusión que puede extraerse de la documentación filtrada a The Wall Street Journal es que los directivos de Facebook saben que las plataformas de la empresa, que incluyen a Instagram, WhatsApp y Messenger, son nocivas para los usuarios en muchos casos.

Otra revelación destacada es que los cambios en el algoritmo llevados a cabo en 2018 bajo el pretexto de "mejorar" la plataforma tuvieron el resultado opuesto y la convirtieron en un entorno más negativo, promoviendo contenidos que animasen a la confrontación y la discusión.

¿HA HECHO FACEBOOK ALGO ILEGAL

A falta de que concluya la investigación por parte del subcomité del Senado, no parece que las prácticas de Facebook constituyan ninguna ilegalidad, pese a que puedan ser moralmente reprobables.

Eso sí, dado que altos directivos de Facebook como el propio consejero delegado, Mark Zuckerberg, ya han testificado múltiples ocasiones ante el Congreso y siempre han defendido a la empresa, los documentos filtrados podrían revelar inconsistencias o contradicciones con esos testimonios.

Si se demostrara que directivos de Facebook mintieron o escondieron información del Congreso de forma deliberada, eso sí podría considerase un delito de perjurio.

Al margen de cualquier potencial implicación legal, las revelaciones sí pueden tener consecuencias políticas y acelerar la regulación por parte de Gobiernos en todo el mundo de los contenidos de internet y de la responsabilidad de las plataformas sociales.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este lunes que los documentos de Facebook "dejan claro que la auto-regulación no está funcionando" y que "refuerzan la gran preocupación que el presidente (Joe Biden) y legisladores de ambos partidos han expresado sobre el poder y la manera de operar de estos gigantes mediáticos".





