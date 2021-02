Crisis venezolana, “una oportunidad para regenerar el tejido social”: Leopoldo López

El empresario Leopoldo López Gil (Caracas, 1944), padre del opositor venezolano con el mismo nombre, ve en el momento actual una oportunidad para resolver la crisis política y social que arrastra Venezuela tras 20 años de chavismo, que se ha recrudecido en los últimos tres.

En entrevista con El País, habló de regenerar el tejido social y de incorporar a todos los sectores de la población. "Es importante que la gente que apoyó a [Hugo] Chávez no se quede atrás", afirmó López, quien vive en España desde 2015.

Su hijo, Leopoldo López, exalcalde del municipio de Chacao y líder del partido Voluntad Popular, cumple una pena de 13 años de cárcel por su participación en las protestas de 2014. Después de tres años encarcelado, ahora está en prisión domiciliaria.

En estas semanas convulsas en el país sudamericano, marcadas por la autoproclamación como presidente interino del líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, hay una cuestión en el aire: el papel de López hijo en este nuevo intento de cambio de gobierno en Venezuela.

Ante este planteamiento, Leopoldo López aseguró que ha hablado con su hijo, quien se encuentra activo y trabajando, pues en su prisión domiciliaria cuenta con acceso a Internet y teléfono “con lo cual no solo tiene la posibilidad de hablar con los dirigentes que están actuando ahora, sino también de coordinar y trabajar con ellos mano a mano en los planes y en el sueño de la recuperación de Venezuela”.

Aseguró que en la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro “no hay una cabeza más importante que otra” y que en conjunto ya tienen planes para el desarrollo.

Por su parte, dijo que su responsabilidad es hablar por los venezolanos que están en el exilio o en la diáspora y que están sufriendo. Asimismo, los ayuda tomando contacto con la dirigencia de distintos países, como España, Portugal, Italia y Colombia, haciéndoles ver los problemas que están pasando sus compatriotas.

En cuanto al tema de las elecciones en Venezuela, expresó que “Cualquier persona que sea relativamente sensata se da cuenta de que una elección requiere del cambio de los rectores del proceso, que el CNE [Consejo Nacional Electoral] tiene que formarse de acuerdo a nuestras leyes, a nuestra Constitución... Es decir, que lo nombre la Asamblea Nacional. Y luego revisar el registro electoral, que no se ha revisado en 20 años. Cuando llegó Chávez no llegaba a ocho millones y ahora hay más de 20 millones de registrados. En un país que tiene 31 millones de habitantes. O los niños votan o no muere nadie”.

También dijo que “Hay que sacar de la sociedad ese odio que sembró Chávez, que lamentablemente ha repetido Maduro. Chávez desde la primera campaña electoral hablaba de freír cabezas. Matar al enemigo, siempre hablaba en términos políticos de batalla, de matar la culebra cortándole la cabeza, incluso que los hijos y nietos de europeos no eran venezolanos”.

Sin embargo, aclaró que “es importante que la gente que apoyó a Chávez no se quede atrás. Como somos gente consciente, leemos historia y aprendemos de la historia. Estoy seguro de que lo primero que vamos a hacer, no sólo le vamos a echar una mano, sino abrazar a esa gente”.

mlmt