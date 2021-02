Criminal separación de migrantes en frontera: Biden; Trump la defiende

NASHVILLE.- El candidato demócrata, Joe Biden, acusó al presidente de EU, Donald Trump, de alejarse de la inclusión social y de la integración de las distintas razas que conviven en el país; Trump le recordó al aspirante presidencial de no haber hecho nada por la comunidad afroestadounidense.

Además, calificó de criminal la separación de familias de migrantes en la frontera con México.

"Es algo criminal (...). Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación", dijo Biden sobre la separación de familias en la frontera con México.

Biden afirmó que continuará con el acuerdo DACA al recordar que la mayoría en esta país “somos migrantes, a ellos debemos nuestras vidas, por lo que abriré una vía para la ciudadanía a 11 millones de personas indocumentadas”.

Sobre migración, Trump culpó a los llamados "coyotes" y cárteles que llevan a los niños a Estados Unidos. Biden dijo que los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres y que ahora están solos. "Esto es criminal", señaló.

Sin embargo, Trump indicó que los niños son bien tratados, en instalaciones limpias, y que él no construyó las "jaulas", sino Obama, por lo que retó a Biden a reconocer quién y qué administración construyó esas jaulas.

Este miércoles se dio a conocer un nuevo informe muestra cientos de casos en los que los niños migrantes fueron separados de sus familias y sus padres, que fueron deportados, no pueden ser localizados, de acuerdo al periódico The New York Times.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, criticó la política del presidente estadounidense que llevó a la separación de familias inmigrantes y prometió que de ganar las elecciones promoverá una iniciativa para conceder la ciudadanía a 11 millones de indocumentados en el país.

"Esta administración arrancó a bebés de los brazos de sus madres y después, al parecer, en muchos casos esos padres fueron deportados sin sus hijos, y no han sido encontrados. Es una infamia, una falla moral y una mancha en nuestro carácter nacional", señaló Biden en un comunicado.

Siguiendo con temas de migración, Biden le recordó a Trump que ha sido él como presidente quien ha amenazado con sacar del país a migrantes, “a los mexicanos los ha tildado de violadores y asesinos”.

El presidente de EU, Donald Trump, afirmó este jueves durante el debate presidencial frente al aspirante demócrata, Joe Biden: "Soy la persona menos racista de esta sala", en el bloque del cara a cara dedicado al racismo en el país.

"Creo que tengo grandes relaciones con todo el mundo, soy la persona menos racista de esta sala", aseguró el mandatario.

MIGRANTES QUE VUELVEN A SUS AUDIENCIAS, CON MUY BAJO IQ: TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los únicos inmigrantes que regresan a sus audiencias después de ser atrapados y liberados son lo que tienen un “muy bajo IQ”.

Recalcó que la política “catch and release”, atrapar y soltar, causa que sólo el uno por ciento de las personas que son arrestadas por autoridades migratorias y liberadas, vuelvan a sus audiencias.

“Un asesino viene, un violador viene, una persona mala viene, debemos liberarla en nuestro país y luego decirles que regresen. Menos de un por ciento de la gente regresa. Y le decimos que venga en un año o dos años o tres años y les decimos que les abriremos un caso”, lanzó.

MANEJO DE PANDEMIA

El candidato demócrata Joe Biden advirtió que reabrir la economía en medio de la pandemia de coronavirus no es "caminar y mascar chicle" por lo que hay que reabrir de manera gradual y con estándares de seguridad. El presidente Donald Trump criticó que los demócratas quisieran cerrar toda la economía cuando se están perdiendo empleos.

El debate de este jueves en Nashville (Tennessee) es el último cara a cara entre el presidente de EU, Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Kristen Welker, periodista del canal de televisión NBC New preguntó a Trump sobre la crítica a Anthony Fauci, se defendió al recordar que dijo que no se usara cubrebocas, después que sí.

“Voy a encerrar el virus, no el país; en vez de jugar golf, Trump debía negociar con demócratas y republicanos. No hablo de cerrar, hablo de tener estándares de acuerdo con porcentajes de contagio”, dijo el aspirante.

El presidente de EU, Donald Trump, insistió en que habrá una vacuna anticovid-19 "en cuestión de semanas", durante el primer bloque del debate frente al candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

Joe Biden criticó duramente la gestión de la pandemia de su rival en las elecciones de noviembre en EU, el presidente Donald Trump, al asegurar:

"Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro" para combatir la covid-19.

"(Trump) dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos muriendo con esto", dijo Biden.

SEGURIDAD

"Creo que (habrá una vacuna) dentro de semanas, y será distribuida muy rápido", indicó Trump, quien interpelado por la moderadora sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, dijo "Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien".

Sobre el tema de interferecia de Rusia e Irán, Biden advirtió que pagará por interferir con la soberanía de Estados Unidos.

"Trump no ha dicho nada, ni a Putin ni a iraníes. El punto es que estamos empresas extranjeras que buscan interferir en el país", dijo al cuestionar a Trump quien no se enfrenta a Putin.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que si gana las elecciones Irán, Rusia y China "pagarán el precio" de haber interferido en los comicios presidenciales estadounidenses de noviembre.

"Rusia ha estado involucrada, China ha estado involucrada con cierto grado y ahora nos enteramos de que Irán está involucrado, pagarán un precio si soy elegido", dijo Biden en el debate presidencial que le enfrenta al mandatario, Donald Trump.

El presidente afirmó que Biden está cerca de Moscú al recibir millones de Rusia; "yo he sido duro con Rusia, mientras Biden entregaba almohadas a Ucrania, yo envié tanques de guerra"

El presidente de Estados, Donald Trump, acusó este jueves al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de haber recibido 3.5 millones de dólares de Rusia, a través de sus vínculos con la Alcaldía de Moscú.

"Joe consiguió 3.5 millones de dólares de Rusia y vinieron de (Vladímir) Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3.5 millones de dólares", dijo Trump a Biden, durante el debate presidencial en Nashville (Tennessee).

Biden aclaró que no ha recibido dinero de ninguna fuente extranjera y cuestionó que Trump recibe dinero de China, de Rusia. "No ha pagado impuestos", le dijo a Trump, quien The New York Times ventiló que ha pagado sólo 750 dólares en impuestos.

"Yo no recibo dinero de Rusia, tú sí; yo no recibo dinero de China, tú sí", reviró Trump a Biden.

El candidato demócrata desmintió haber recibido "ni un centavo" de Gobiernos extranjeros ante las acusaciones vertidas por el presidente, Donald Trump, que denunció pagos de diversos países a través de familiares.

"No he recibido ni un centavo de ningún Gobierno extranjero en mi vida", dijo Biden durante el debate presidencial en Nashville (Tennessee), al tiempo que también defendió que los negocios de su hijo Hunter en el extranjero fueron "éticos".

"Tú no pagas impuestos", recalcó Biden.

Esta es la segunda vez que la Universidad de Belmont, en Nashville, un centro privado cristiano, acoge un debate presidencial después del celebrado en 2008 entre el demócrata Barack Obama y el republicano John McCaine.

La moderadora del debate será Kristen Welker, periodista del canal de televisión NBC News.

FAKE NEWS DE TRUMP

Durante el último debate entre Donald Trump y Joe Biden, quienes buscan la presidencia de Estados Unidos, el actual presidente aseguró que el coronavirus Sars-CoV2 “se está yendo”, sin embargo este se trata de un enunciado falso.

“Estamos bajando la curva”, dijo Trump, pero los números demuestran que están aumentando las hospitalizaciones, contagios y muertos, “No hay sustento para su vaga afirmación de que se está aplanando la curva, expone la cadena CNN. EU acumula 8.4 millones de contagios confirmados y 223 mil defunciones

En adición, el presidente Trump aseguró que la muerte de 2.2 millones de personas fueron las expectativas iniciales sobre el impacto del coronavirus. Otro dicho falso por parte del magnate, pero es probable que Trump hiciera referencia a un informe publicado en marzo por académicos del Imperial College de Londres que predijo que un total de 2.2 millones de estadounidenses podrían morir de covid-19 en caso de que no se instalan medidas preventivas en ningún nivel de la sociedad.

Estas son algunas de sus claves:

NUEVAS REGLAS ANTICAOS

La Comisión de los Debates Presidenciales, el órgano organizador no partidista, anunció esta semana un nuevo protocolo para que no se repitan las escenas del primer debate del pasado 29 de septiembre en Cleveland (Ohio), marcado por las numerosas interrupciones, la mayor parte motivadas por Trump, lo que impidió que se abordaran a fondo los temas de interés para los votantes.

La mayor novedad es que se apagarán los micrófonos en algunas partes.

En concreto, al principio de cada uno de los seis bloques de 15 minutos que dividirán el encuentro, los candidatos tendrán dos minutos cada uno para presentar sus ideas de manera ininterrumpida.

Serán en esos dos minutos iniciales cuando el micrófono del aspirante que no esté hablando será silenciado para garantizar que el otro pueda hablar sin interrupciones.

En el tiempo restante de cada uno de los segmentos ambos micrófonos estarán abiertos, aunque la Comisión ha señalado que "su esperanza es que los candidatos sean respetuosos con el tiempo del otro".

MINUTO A MINUTO

Kristen Walker de la NBC News, moderadora: EU han entrado a fase difícil muchos en el hospital cómo liderar el país en esta fase del coronavirus

Trump: 2.2 millones hubieran muerto, cerramos la economía para frenar el virus de China.

Presumió que la tasa de mortalidad de la enfermedad es baja y EU tiene el excedente de muertes más bajo que en todo el mundo.

Ya se superaron repuntes en Texas y Arizonas, y se controlarán los próximos.

“La vacuna se distribuirá en cuestión de semanas”

Me enfermé, mejoré y me dieron una terapia por corto tiempo, dicen que ahora tengo inmunidad, he desarrollado algún grado, es un problema mundial

Estamos produciendo respiradores para todo el mundo, estamos doblando la esquina

Joe Biden: Han muerto 220 mil muertos hay más de 70 mil nuevos casos; tenemos un nivel alto

“Quien sea responsable de tantas muertes no puede continuar como presidente de EU”

Aseguró que motivaría a las personas a usar mascarillas todo el tiempo, aumentaría la realización de pruebas y establecería estándares para reabrir colegios y oficinas.

Por primera vez que se considera que un presidente de Eu respondió mal ante una crisis

“Yo me encargaré de esto, lo solucionaré”

Solo pónganse una mascarilla dijeron asesores pero el presidente no tiene ningún plan

Moderadora: Se habla que la vacuna iba aparecer en semanas o en 2021

Trump: Esperamos tenerla a fin de año, hay empresas J&J, Moderna, Pfizer y otras. Mi cronograma va a ser más preciso, las fuerzas armadas buscamos 100 millones de dosis

Moderadora: 40% se vacunaría si el gobierno aprueba la vacuna ¿cómo darle confianza?

Biden: que sea transparente y los científicos la investiguen. Recordó que Trump dijo que acabaría esto en pascua y ya llega el invierno oscuro y no hay probabilidades.

Trump: Estamos reabriendo, no creo que haya invierno oscuro. Cuando cerré el país desde China, me criticó de xenófobo.

Cada reunión que tengo, con familias sé que es peligroso, aprendí del contagio, 99.9% de gente joven se recupera. No podemos cerrar el país, reabrir escuelas.

Biden: Dice que estamos aprendiendo a vivir, yo digo que aprendemos a morir con covid.

Trump: Es culpa de China, yo asumo mi responsabilidad; China permitió que se esparciera

Biden: Trump dijo no se preocupen, se va ir para Pascua, con el calor, después dijo que estaba jugando

Trump. Cuando tomé la decisión de cerrar él dijo que no deberíamos cerrar me tildó de racista y xeófobo

Biden. No dije de esas cosas hablé de xenofobia en otro contexto

Moderadora: no seguir a científicos

Biden. Voy a cerrar el virus, no el país. En vez de jugar golf, era negociar con demócratas y republicanos. No hablo de cerrar, hablo de tener estándares de acuerdo con porcentajes de contagio.

Trump: Los demócratas han puesto cierres y se están muriendo. Tenemos que reabrir el país, no podemos tenerlo cerrado, se pierden empleos, depresión y drogadicción sin precedentes.

Ucrania e hijo de Biden



Biden: “No hubo nada nada fue fuera de ética, respecto a Ucrania, mi hijo estaba en la junta de una compañía jurista”

De ninguna manera hice algo mal, toda la gente dijo que yo hice mi trabajo impecable

Quien complicó la relación con Ucrania fue este señor, quiso sobornarlos para que dijeran algo malo de mí

Mi hijo no ha hecho nada malo

Trump: su hijo por mucho tiempo estuvo desempleado, no ha estado en las fuerzas armadas

Biden: no hay base para eso, todo el mundo investigó y no se encontró nada

Moderadora: Cuenta de Trump en China

Trump: Tengo múltiples cuentas bancarias registradas.

La cuenta a la que se refiere se abrió en 2013 y se cerró en 2015, después decidí que ya no haríamos ese negocio en China

A diferencia de él, siendo vicepresidente, cerré esa cuenta antes de postularse a la presidencia. El era el vicepresidente y su familia se estaban enriqueciendo “como una aspiradora

Moderadora; ¿Haría que China pague?

Biden: Haría a china jugar por las reglas internacionals no como el señor, quien ha causado que el déficit suba, no que baje.

Amy Coney Barrett

Ley de Seguridad Asequible

Trump: eliminamos el mandato individual, la peor parte del Obamacare, porque no había que pagar y se tenía un mal seguro

Le dije a mi equipo “manejenlo lo mejor que puedan”

No sirve, quiero eliminarlo, si no ganáramos tendríamos obama care pero mejor manejado porque sin el mandato individual es distinto

Las condiciones preexistentes siempre van a a estar cubiertas

Los democratas no quieren porque hay enormes presiones

Creo que vamos a ganar la cámara de representantes

180 millones de personas con muy buen seguro privado, menos de las que tienen obama care, son personas de clase media

Biden quiere socializar la medicina

Moderadora: Plan de Salud a construir sobre el Obamacare ¿Y si se declara inconstitucional?

Biden: se convertirá en Biden Care, si no tiene forma de recibirlo, está automáticamente registrado

Que medicare negocie precios con las aseguradoras

No quiero eliminar el seguro privado, nadie con seguro privado va a perder su cobertura y tampoco lo perdieron al entrar el obama care a menos que lo decidieran

10 millones de personas han perdido su seguro y quiere que 22 millones de obama care lo pierdan

Es ridículo pensar que voy a socializar el seguro médico, decir que tener una opción pública lo hace socialista

Economía

Biden: hay que ayudar a los pequeños negocios

Trump: ¿cómo ayudar a los pequeños negocios si se le están imponiendo salarios de 16 dólares

Biden: Nadie puede trabajar dos trabajos, bajo pobreza personas que ganan de 4 a 6 dólares, necesitan un salario de 15 dólares, cualquier salario bajo eso lo sitúa en la pobreza

Migración: separación de familias y política de cero tolerancia

Trump: estos niños los trajeron coyotes, carteles, gente muy mala

Ahora tenemos fronteras más seguras que nunca, dejamos entrar a la gente pero bajo normas

Ellos construyeron las jaulas, no yo, tenían estas jaulas en las periódicos y luego vieron que se construyeron en 2014

Biden: los niños llegaron con sus padres y los separaron de sus familias

Eso hace que seamos una burla

Los niños fueron arrancados de sus padres y ahora no encontramos a 500 de ellos. Es criminal

Trump: están siendo atendidos, en instalaciones limpias

¿quién construyó las jaulas? pregúntale

Biden: En 100 días enviaré al congreso un camino a la ciudadanía a más de 11 millones de , niños DACA serán certificados

Están en un país que nunca han visto

Muchos son personal de auxilio cuidando a miles de personas, les debemos

Trump: en ocho años no hizo nada sino levantar jaulas

Comunidad afroamericana

Trump: Nadie ha hecho más por la comunidad negra que Donald Trump, tal vez Abraham

Biden: Trump es quien ha dicho que no hay las suficientes personas en la cárcel

Perdonó de la sentencia a 20 personas, nosotros a más de mil, la ley de la que habla es una que inició Barack Obama

Personas con problemas de drogas deben recibir ayuda y no estar en la cárcel

Trump: ¿y por qué no lo hicieron hace cuatro años? yo me postulé por ustedes, hicieron un mal trabajo, si hubieran hecho un buen trabajo, nunca me hubiera postulado

Moderadora: Black Lives Matter, Trump ha dicho que es un símbolo de odio

Trump: Cuando escuché el tema, se referían a los policías como cerdos y que había que freírlos en las calles y eso es terrible, la primera vez que vi este movimiento en la calle esto me pareció terrible

Creo que tengo muy buenas relaciones con toda la gente, “soy la persona menos racista”

Biden: Es uno de los presidentes más racistas que hemos tenido

Recordó dichos contra mexicanos y acciones contra musulmanes

Trump: dije que desde Abraham Lilcoln nadie ha hecho nada por los afroamericanos como yo, tú no has hecho nada, más que la ley que puso a decenas de miles de personas negras en sus casas

Biden: un error la postura de arresto por posesión, no debemos mandar a la cárcel a personas por problemas meramente de drogas, no ir a prisión por un problema de alcohol o drogas

Cambio climático

Trump: me retiré el acuerdo de país, porque sería sacrificar empleos, empresas y comprometer recursos

Hemos hecho un trabajo increíble con el medio ambiente sin destruir la industria

Biden: cambio climático es un peligro existencial para la humanidad

Vamos a pasar el punto de no retorno en 8 o 10 años y cuatro años más de trump nos pondría en serios problemas

El plan climático demócrata, dijo, creará millones de empleos bien pagado

Se busca cambiar 4 millones de edificios para ahorrar electricidad y se aumentará el ahorro de barriles de petróleo

Empresas de Wall Street dicen que se crearán más empleos que el plan de él

Trump: las familias pagarían más por energía con su plan

Ocasio Cortés más tres, no tienen idea de esto, es un pan extremadamente oneroso, en los primeros tres años no llegaríamos a esos empleos

Quieren hacer las ventanas más pequeñas, si no hubiera ventanas sería perfecto, el plan más loco que he escuchado

Quieren invertir 100 billones de dólares

Biden: no sé de dónde saca estas cifras

Es un plan apoyado por un amplio grupo de trabajadores

La industria de mayor crecimiento en América es la de las energías limpias

trabajos de mayor crecimiento, podemos crecer y ser más limpios si vamos por este camino

Trump: por primera vez tenemos independencia energética,

sé más de energía eléctrica que tú, es muy costoso y contamina más construirlas

gas natural es muy limpio

Biden: nunca he dicho que estoy en contra del fracking, estoy en contra de parar el fracking porque necesitamos otras industrias para entrar a una transición con miras a ser cero emisiones en 2025

Fracking en zonas federales

Pregunta final: ¿Qué le diría el día de su inauguración, a quienes no votaron por usted?

Trump: el país tiene que volver a ser exitoso, como lo era antes de la plaga de China

Lo estamos construyendo. Antes de la plaga recibí llamadas de gente que nunca me hubiera hablado, las cifras eran excelentes para todos

El éxito nos va a unificar, estamos camino a la unificación

Estoy recortando impuestos, Biden los quiere aumentar

Biden: les diría que soy un presidente americano, representaré a todos no importa si me votaron o no, vamos a luchar, tenemos oportunidades de hacer mejor las cosas

Acabar con la crisis, resolver problemas raciales y recuperar la economía

Lo que se juega en la boleta es el carácter de la nacion, decencia, respeto y honor, y que todos tengamos las mismas oportunidades.