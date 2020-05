Covid exige rehacer el contrato social del mundo

La revista médica internacional The Lancet publicó un artículo sobre la necesidad de rehacer el contrato social, luego que la pandemia provocada por covid-19 azotara en el mundo.

El texto señala que los gobiernos ahora piden grandes sacrificios a su gente, con alrededor de un tercio de la población mundial bajo algún tipo de confinamiento. Pero la actuación de los gobierno para proteger a la población, por ejemplo, preparando adecuadamente el sistema de salud y brindando consejos claros para salvar vidas, ha sido muy variable.

"Aunque las comparaciones internacionales no son sencillas, existen ejemplos alentadores de que una acción fuerte y rápida ha logrado evitar los peores efectos del virus, ya sea la escalada rápida de pruebas de Alemania, la estrategia de eliminación de Nueva Zelanda o la búsqueda agresiva de Corea del Sur de un enfoque de prueba y rastreo. Por el contrario, el Reino Unido, EU y Brasil, entre otros, han sido lentos en reaccionar y al azar cuando lo hicieron". ?

Esas fallas, dice, han sido acompañadas con demasiada frecuencia por una pobre transparencia y una resistencia arraigada a todas las formas de rendición de cuentas.

En marzo, cuando un periodista le preguntó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, si se responsabiliza por el retraso en la disponibilidad de los kits de prueba, respondió: "No, no me hago responsable en absoluto".

Y en abril, en una sesión informativa diaria de covid-19 cuando se le preguntó dos veces a la secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, si se disculparía por la escasez de equipos de protección personal para los trabajadores de atención médica de primera línea, respondió : "Siento si la gente siente que ha habido fallas ", en lo que parecía ser indiferencia a los sacrificios realizados por los trabajadores de la salud en nombre del país y su gente.

Más allá de las respuestas inmediatas, esta pandemia revela cómo un aumento a largo plazo de las desigualdades y el descuido de los servicios públicos han debilitado la capacidad de las sociedades para hacer frente a las conmociones externas y crear nuevas vulnerabilidades en una crisis. Las minorías raciales y étnicas, las que tienen protecciones laborales débiles, incluidos los trabajadores migrantes, y las poblaciones sin acceso adecuado a una atención médica asequible se encuentran entre las más afectadas.

Sin embargo, al mismo tiempo, COVID-19 también está volcando valores, normas y reglas centrales que se encuentran en el centro de las agendas políticas orientadas al mercado desde hace mucho tiempo. La voluntad con que las naciones han frenado sus economías para proteger vidas, junto con aumentos masivos en el gasto público y la deuda del gobierno, particularmente por parte de administraciones conservadoras, era inconcebible hace unos meses.

Según un análisis , hasta el 23 de abril, 151 países ha planificado, introducido o adaptado un total de 684 medidas de protección social en respuesta a la pandemia.

A pesar de las importantes deficiencias en algunas respuestas, en muchos sentidos el mundo está presenciando el abandono de la ideología para abordar la necesidad urgente y fundamental común a todas las personas: la protección de la salud.

Hasta ahora, las medidas tomadas han sido desiguales, a corto plazo y reactivas. Pero es difícil imaginar que cuando termine esta pandemia, el público se contentará con volver a ser como eran las cosas. El hecho de que se haya necesitado una crisis de esta escala para forzar el reconocimiento de que el papel básico de un gobierno es servir y proteger a su gente (que el bienestar tiene un valor más alto que el producto interno bruto) es una demostración impactante de cómo los derechos y responsabilidades recíprocos que forman la base de tantos sistemas democráticos han sido vaciados.

El tipo de sociedades que surgirán de esta pandemia está lejos de ser claro, pero nuestra interconexión e interdependencia a nivel local, nacional y global nunca ha sido más innegable. Tampoco se puede ignorar la importancia de contar con sistemas de salud bien preparados y con recursos suficientes. Un contrato social renovado y ampliado, uno con salud en el centro, bien podría ser un legado de covid-19.