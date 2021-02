Covid-19 ha sacudido la economía global, pero siguen otras amenazas

Aunque el coronavirus ha encendido la mecha hacia una bomba de caídas económicas mundiales, siguen avanzando otros problemas que ya existían desde antes de la llegada de la covid-19.

De acuerdo con un análisis publicado en The Guardian, Estados Unidos e Irán ya han tenido una confrontación militar que probablemente se intensificará pronto; la guerra cibernética está en curso; los principales tenedores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos persiguen estrategias de diversificación; la primaria presidencial demócrata está exponiendo divisiones en la oposición a Donald Trump y ya está poniendo en duda los procesos de conteo de votos; y los costos reales del cambio climático y otras tendencias ambientales están aumentando.

ECONOMÍA

Con tanta incertidumbre, aversión al riesgo y desapalancamiento por parte de las corporaciones, los hogares e incluso países enteros podría dar como resultado una recuperación en forma de U más que V con el tiempo. Pero si el aumento reciente de los casos de covid-19 en Estados Unidos y otros países no se controla, y si se produce una segunda ola este otoño e invierno antes de que se descubra una vacuna segura y efectiva, es probable que la economía experimente una doble forma de W. Y con tan profundas fragilidades en la economía global, uno no puede descartar una Gran Depresión en forma de L a mediados de la década.

ELECCIONES DE EU

La rivalidad entre los EU y las cuatro potencias China, Rusia, Irán y Corea del Norte se ha acelerado en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Existe una creciente preocupación de que estos países estén utilizando la guerra cibernética para interferir con las elecciones y profundizar las divisiones partidistas estadounidenses. Un resultado cercano casi seguramente conducirá a acusaciones por ambos lados de "manipulación de elecciones" y potencialmente a desorden civil.

La crisis de covid-19 también ha exacerbado severamente la guerra estadounidense en materia de comercio, tecnología, datos, inversión y divisas. Las tensiones geopolíticas están aumentando peligrosamente en Hong Kong, Taiwán y los mares del este y sur de China. Incluso si ni China ni EU quieren una confrontación militar, el aumento de la política de riesgo podría conducir a un accidente militar que se puede descontrolar.

En Medio Oriente, esperaba que Irán aumentara las tensiones con los Estados Unidos y sus aliados, especialmente Israel y Arabia Saudita. Pero, dada la debilidad cada vez más evidente de Trump en las encuestas, los iraníes evidentemente han optado por una política de moderación relativa, con la esperanza de que una victoria para Joe Biden lleve a los Estados Unidos a unirse al acuerdo nuclear de 2015 y aflojar las sanciones estadounidenses. Pero, sintiendo que su ventana estratégica se está cerrando, Israel ha estado lanzando ataques encubiertos contra una gama de objetivos militares y nucleares iraníes presumiblemente con el apoyo tácito de la administración Trump.

AMBIENTE

Las preocupaciones medioambientales también están aumentando. En el este de África, la desertificación ha creado las condiciones ideales para los enjambres de langostas a escala bíblica que están destruyendo los cultivos y la vida.

Investigaciones recientes sugieren que las malas cosechas debido al aumento de las temperaturas y la desertificación conducirán a cientos de millones de personas de zonas tropicales cálidas hacia los EU, Europa y otras regiones templadas en las próximas décadas. Y otros estudios recientes advierten que los "puntos de inflexión" climáticos, como el colapso de las principales capas de hielo en la Antártida o Groenlandia, podrían conducir a un repentino y catastrófico aumento del nivel del mar.

Los vínculos entre el cambio climático y las pandemias también se están volviendo más claros. A medida que los humanos invaden cada vez más los hábitats de la vida silvestre, entran en contacto más frecuente con murciélagos y otros vectores de enfermedades zoonóticas. Y existe una creciente preocupación de que a medida que el permafrost siberiano se derrita, los virus mortales congelados resurgirán y se extenderán rápidamente por todo el mundo como lo hizo la covid-19.

¿Y los mercados financieros?

Después de caer en 30-40% al comienzo de la pandemia, muchos mercados de valores han recuperado la mayor parte de sus pérdidas, debido a la respuesta masiva de la política fiscal y esperanzas de una vacuna inminente de covid-19. La recuperación en los mercados indica que los inversores están anticipando una recuperación en forma de V en la economía.

El problema es que lo que era cierto en febrero sigue siendo cierto hoy: la economía aún podría descarrilarse rápidamente por otro riesgo económico, financiero, geopolítico o de salud pública, muchos de los cuales han persistido y, en algunos casos, se han agudizado durante el período crisis actual.

Los mercados, según Nouriel Roubini, profesor de economía en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, no son muy buenos para fijar los precios de los riesgos políticos y geopolíticos, y mucho menos ambientales, porque su probabilidad es difícil de evaluar. Pero, dada la evolución de los últimos meses, no debería sorprendernos si más situaciones emergen para sacudir la economía mundial nuevamente antes de que termine el año.