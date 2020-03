Covid-19: escuelas de Chicago suspenden clases; hay compras de pánico

Janet está preocupada por el Covid-19. Estadounidense de padres mexicanos, vive en Chicago, Illinois, en la Unión Americana. La amenaza del temido coronavirus ya se asoma a su vida cotidiana.

La crisis por la pandemia suma 32 pacientes infectados en Illinois, algunos hospitalizados en la Universidad de Illinois, situada en Chicago. Además, incluso desde antes que el presidente Donald Trump hiciera la declaratoria de Emergencia Nacional, comenzaron las compras de pánico.

Los estantes de los supermercados lucen semivacíos o incluso vacíos. En algunas tiendas incluso antes de entrar les avisan a los consumidores lo que ya no hay, para que no entren de balde. Agua, jabón, papel sanitario, toallas de papel y desinfectante para las manos es lo que más rápido se ha acabado, afirma Janet.

"Hoy por la mañana ya no vi mucha lata de comida por ejemplo maíz, atún, sopas o chícharos. Eso es lo más común que uno compra, aún no he ido a comprar carnes frías. Al rato voy a ver cómo está", adelanta.

"El esposo de una amiga ya visitó cuatro tiendas y no encuentra papel de baño", añade.

Este 13 de marzo las autoridades de la escuela primaria perteneciente a la arquidiócesis de Chicago y donde asiste su hijo de 12 años, anunciaron que a partir del lunes se suspendían las clases de manera indefinida. Janet agrega que se espera que en las próximas horas las escuelas públicas anuncien algo similar.

"En algunas universidades ya no hay clases en los edificios pero las están dando de manera online", dice.

Ella teme que mientras estén las medidas sanitarias, le impacte a su economía personal. Ella es niñera pero mucha gente ha comenzado a quedarse en sus casas por precaución.

"Como Nanny estoy preocupada porque mi trabajo no es como los demás, si me descansan no hay pago. Así como yo hay muchos, desafortunadamente".

También le preocupa que su hija mayor, quien trabaja en una franquicia de McDonalds, esté en contacto con turistas.

El miedo por el impacto del Coronavirus ya ocasionó que los museos, el Acuario y el Planetario anunciaran el cierre de sus puertas por lo menos durante las próximas dos semanas. Ella misma vive cerca del Acuario y las calles que antes estaban llenas de autos ahora lucen vacías.

Afirma que sí hay mucha preocupación porque inicialmente sólo eran cinco casos en Illinois.

"Espero que esto pase rápido con los cuidados que recomiendan".

(Luis Ramos)