Construyan un muro y el crimen caerá, el nuevo eslogan de Trump

"BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! (construyan un muro y el crimen caerá)", es el nuevo eslogan del presidente Donald Trump, con el que buscará su reelección.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense llamó a los republicanos a utilizar este nuevo lema de campaña por los siguientes años hasta que se construya el muro.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!