Congreso busca limitar acciones militares de Trump en Irán; rebelión republicana en Senado

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá este jueves a votación una resolución para limitar "las acciones militares" del presidente Donald Trump respecto a Irán, tras la operación que asesinó al comandante iraní Qasem Soleimani y la consiguiente escalada de tensión, informó este miércoles su presidenta, la demócrata Nancy Pelosi.

"Los miembros del Congreso tienen graves y urgentes preocupaciones sobre la decisión de la Administración de implicarse en hostilidades contra Irán y su falta de estrategia de cara al futuro", indicó Pelosi en un comunicado.

La votación se realizará mañana en el pleno de la Cámara y se produce después de que altos cargos del Gobierno se reunieran con legisladores para informarles de los detalles de la operación, que la líder demócrata tachó de "insuficientes".

La resolución "reafirma las responsabilidades de supervisión (del Legislativo) al exigir que, si no hay medidas tomadas por parte del Congreso, las hostilidades militares de la Administración respecto a Irán cesan en 30 días".

Los demócratas se han quejado de que Trump aprobó la operación contra Soleimani sin notificar previamente a los líderes de los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso.

Trump sí que informó al Congreso posteriormente del ataque antes del límite de 48 horas exigido por la ley, pero lo hizo a través de un documento clasificado y que no se ha hecho público.

El anuncio de Pelosi se produce horas después de que Trump optase por la contención militar en la respuesta a los ataques de anoche de Irán contra dos bases en Irak, que albergan tropas estadounidenses, y de que prometiera nuevas y "poderosas" sanciones contra Teherán, sin precisarlas.

"Estados Unidos inmediatamente impondrá sanciones adicionales contra el régimen iraní. Estas sanciones poderosas estarán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento", dijo Trump en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, rodeado por el alto mando militar.

Tras el lanzamiento de los misiles a las bases estadounidenses, que no ocasionó víctimas, tan solo daños materiales mínimos, Trump indicó que "Irán parece estar retirándose, lo cual es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo".

En su mensaje, el mandatario se mostró más conciliador de lo habitual con la República Islámica, después de la escalada de las tensiones en los últimos días que había hecho temer un conflicto abierto entre Washington y Teherán tras al asesinato Soleimaní en un ataque aéreo estadounidense el 3 de enero cerca del aeropuerto de Bagdad.

REBELIÓN REBUBLICANA EN EL SENADO

El senador republicano Mike Lee de Utah y Rand Paul de Kentucky anunciaron que apoyarían una resolución de los Poderes de Guerra patrocinada por el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, que limitaría la capacidad del presidente Trump de usar la fuerza militar en Irán.

"Creo que los instintos del presidente para tratar de mostrar moderación y mantenernos fuera de la guerra son buenos. Sinceramente, creo que no va a escalar las cosas. Sin embargo, el debate es más grande que este debate. El debate es un debate de 70 años que comenzó en 1950 con Corea y Truman. Este es un debate, y muchos han escrito que el Congreso ha abdicado de su deber. Hoy ... el senador Lee y yo intervinimos y dijimos que no estamos abdicando de nuestro deber. Nuestro deber bajo la Constitución es para nosotros debatir cuando vamos a la guerra, y nosotros, por ejemplo, no vamos a abdicar de ese deber ", dijo Paul a los periodistas.

Los senadores también criticaron la sesión informativa del miércoles sobre el ataque que mató al comandante iraní Qasem Soleimani. Lee dijo después de la sesión informativa que fue la "peor reunión informativa sobre un tema militar" durante sus nueve años en el Senado.

Kaine le dijo a CNN el miércoles que espera ver medidas al respecto en el Senado tan pronto como la próxima semana, aunque el plazo puede ser complicado por el inminente juicio político.

Como resolución privilegiada, Kaine podrá forzar un voto sobre el proyecto de ley sin el apoyo de los líderes republicanos.

Las versiones de la Cámara y el Senado del proyecto de ley invocan la Ley de Poderes de Guerra, también conocida como la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

La Resolución de Poderes de Guerra estipula los parámetros de los poderes de guerra presidenciales y del Congreso, incluida la imposición de requisitos de procedimiento para garantizar que los presidentes mantengan al Congreso al tanto de las decisiones militares, así como de las disposiciones que proporcionan al Congreso un mecanismo para suspender las operaciones militares iniciadas por el Presidente en ciertas circunstancias.

El senador Rand Paul, un republicano de Kentucky, dijo a Wolf Blitzer de CNN que el Congreso solo recibió "generalidades" en su informe de los funcionarios de seguridad nacional sobre el motivo detrás del asesinato del general iraní Qasem Soleimani.

"No se nos dio información específica sobre un ataque específico. En la audiencia no aprendí nada que no hubiera visto en un periódico", dijo.

Paul insistió en que todavía le gusta el presidente Trump, pero dijo que una sola persona debería determinar si el país va a la guerra.

"Es un estira y afloja y el Congreso debería afirmarse y decir:" El poder de guerra nos fue dado "", dijo.

En respuesta a los comentarios del senador republicano Lindsey Graham, quien cuestionó el patriotismo de Paul y el senador Mike Lee por respaldar la resolución de los Poderes de Guerra de Irán, Paul lo llamó un "tipo de drenaje, baja".

"Ni siquiera ha leído la historia de la Constitución. La Constitución dice específicamente que el poder de guerra reside en el Congreso. Él cree en esta teoría unitaria del Ejecutivo de que los presidentes pueden hacer lo que quieran, que la única forma de detenerlos es desembolsando una guerra. Eso no es lo que dijeron los Padres Fundadores, no es lo que dice la Constitución y él insulta a la Constitución, a los Padres Fundadores y a lo que defendemos en esta república al aclarar eso y acusar a las personas de carecer de patriotismo. Creo que es una respuesta baja, tipo drenaje", dijo Paul.

Con información de EFE y CNN

(José Guaderrama)