Conductores de Uber ya no serán "contratistas independientes"

SAN FRANCISCO.- Los conductores de las empresas Uber y Lytf ya no podrán ser clasificados como "contratistas independientes", luego del fallo del Fiscal General de California Xavier Becerra, junto con abogados de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, por lo que ya no podrán bloquearse acciones ilegales que lleguen a ser cometidas por las firmas, como el negarles prestaciones por no considerarlos trabajadores directos.

La decisión de la corte de apelaciones en San Francisco responde a una orden judicial preliminar anterior contra las empresas, emitido por un tribunal de primera instancia que requirió la clasificación adecuada de los conductores de las compañías.

Así, la orden judicial preliminar volverá a entrar en vigor 30 días después de que el caso se envíe de nuevo a la corte de primera instancia, pero Uber y Lyft deberán clasificar la relación con sus conductores en California mientras el litigio esté en curso.

Al clasificarlos como "contratistas independientes, las empresas no pagan en los fondos de beneficios por desempleo para los trabajadores. De acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos, más de un millón de personas han solicitado beneficios por desempleo a consecuencia de la pandemia. 3 de cada 10 de ellos trabajan por su propia cuenta.









(djh)