¿Con qué partido le ha ido mejor a la economía de EU?

Una de las grandes urgencias y necesidades principales de Estados Unidos es acelerar la economía, de la cual México está vinculada y que ha sido golpeada fuertemente por el impacto de la pandemia del coronavirus.

En las elecciones del 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán si el futuro de EU se mantiene en manos del republicano Donald Trump o pasa el poder al demócrata Joe Biden. Dicha decisión tendrá una gran implicación a la economía, pero ¿qué cuál es el partido que ha dado mejores resultados en ese rubro?

De acuerdo con un análisis hecho por Michael Tomasky en el New York Times, el principal trabajo que tiene Biden, en caso de ganar la elección, será dejar en claro que los demócratas han sido mejores administradores de la economía, "durante décadas y con mucho".

Según el periodista, Biden sería el tercer presidente demócrata consecutivo, que se remonta a tres décadas completas, que ha tenido que arreglar un desastre que le dejó un predecesor republicano.

Sin embargo, señala que la percepción de que los republicanos manejan mejor el dinero está programada. En una nueva encuesta de NBC News-Wall Street Journal , el presidente Trump disfrutó de un margen de 10 puntos sobre Biden en la pregunta de quién manejaría mejor la economía, incluso cuando el 77% de los encuestados calificaron la economía actual como "justa" o "pobre."

No obstante, al país vecino le ha ido mejor durante décadas bajo los demócratas, asegura, desde John Kennedy hasta Barack Obama, es decir en 56 años EU ha tenido un presidente demócrata durante 28 años y un presidente republicano durante 28 años; sin embargo, se han generado más de 50 millones de puestos de trabajo creados con los demócratas y solo 24 millones con los republicanos.

Incluso el mercado de valores se ha desempeñado mejor bajo presidentes demócratas.

No obstante, Tomasky afirma que el error de los demócratas es que fracasan en exhibir cuán destructiva ha sido la administración económica republicana.

GEORGE BUSH

El republicano George H. W Bush estuvo en el cargo durante una recesión en 1990 y 1991. Y aunque poco de esa recesión fue culpa suya falló en reconocer las dificultades del pueblo estadounidense.

La recesión fue provocada por factores que escapaban a su control, entre ellos las medidas adoptadas por la Reserva Federal para reducir la inflación y las sacudidas de los precios del petróleo a raíz de la invasión de Kuwait por Iraq en 1990. La recesión terminó a tiempo para las elecciones de 1992, pero la recuperación fue en gran parte sin trabajo.

Si bien firmó un aumento de impuestos para incrementar los ingresos, hizo poco en términos de políticas para que el país se moviera nuevamente.

BILL CLINTON

En tanto, el demócrata Clinton colocó los ocho años más exitosos económicamente en el último medio siglo. La recuperación del esposo de Hillary Clinton comenzó con un proyecto de ley de presupuesto en su primer año que no recibió ni un solo voto republicano en el Congreso.

Y si bien es cierto que Clinton hizo movimientos que han llegado a ser criticados, como seguir el ejemplo de asesores amistosos de Wall Street como su secretario del Tesoro, Robert Rubin, y firmar un proyecto de ley republicano que desregulaba la banca, dejó el cargo después de haber creado 22 millones de puestos de trabajo y redujo el déficit presupuestario, de 11 ceros a simplemente cero. De hecho, dejó un superávit presupuestario.

BUSH HIJO

Siete años después, en 2008, el republicano George W. Bush estuvo a punto de supervisar un colapso de la economía global. Gran parte fue culpa suya o de su administración. El paso en falso más notable fue la falta de regulación del sector bancario.

En 2008, la economía perdió alrededor de 2.5 millones de puestos de trabajo, un promedio de alrededor de 215,000 al mes durante todo el año.

BARACK OBAMA

Los liberales siempre debatirán si Barack Obama hizo lo suficiente. Sin embargo, el país pasó de perder 700,000 puestos de trabajo al mes cuando Obama asumió el cargo a obtener, durante su segundo mandato, un promedio de 199,000 puestos de trabajo al mes.

Lo hizo a pesar del redescubrimiento de la austeridad por parte de los republicanos, que impusieron a través de una obstrucción, incluso arriesgando la posición crediticia del país al vincular un aumento del límite de deuda a las demandas de recortes de gastos.

DONALD TRUMP

La economía del presidente Trump, reforzada por un gasto deficitario masivo, que de alguna manera dejó de molestar a los republicanos, avanzaba lentamente antes de la pandemia, creando alrededor de 6.6 millones de puestos de trabajo, o alrededor de 175,000 por mes (aún más bajo que el promedio del segundo mandato de Obama).

El columnista menciona que Trump no hizo ningún esfuerzo por abordar el problema de la desigualdad económica y posiblemente lo exacerbó con su recorte de impuestos de 2017. Y desde la crisis del coronavirus, según la Fed, la economía ha perdido casi 13 millones de empleos, dejando a Trump, por ahora, más de seis millones de empleos en números rojos.

Aunque el coronavirus no fue culpa de Trump, se le puede culpar por la respuesta fallida y por gran parte del desorden económico resultante. Un bloqueo nacional de marzo a junio, además de limitar el número de muertes, habría hecho que esa ilusoria "recuperación en forma de V" fuera mucho más probable y la economía mucho más resistente. Pero la administración Trump no hizo eso. Y los expertos prevén más coacción económica.

The Conference Board predice una contracción de referencia del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente un 5 por ciento en 2020.

Estos fracasos republicanos no son una infeliz coincidencia, señala, son el resultado de una práctica de gobierno conservadora. "Los republicanos ya no creen fundamentalmente en el funcionamiento del gobierno, por lo que no gobiernan bien".