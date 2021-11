Comunidad internacional rechaza la reelección de Ortega en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo con el 74.99% de los votos en las elecciones generales del domingo, según el primer informe divulgado este lunes por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión, acusados de "traición a la patria", Ortega, en el poder desde 2007, partía con ventaja para una nueva reelección junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.





LOS RESULTADOS

Con el 49.25% de las 13 mil 459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, el mandatario obtiene una amplia ventaja sobre los demás rivales.

En segundo lugar, según el informe leído por la presidenta del CSE, Brenda Rocha, se ubica el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Espinoza, con un 14.4% de los votos.

Le sigue el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con el 3.44% de los votos.

En tanto, Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obtiene 3.27; Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE), 2.20%, y el diputado Mauricio Orué, del Partido Liberal Independiente (PLI), el 1.70%.

Más de 4.4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Según el órgano electoral, en la jornada electoral participó el 65.34% de los nicaragüenses aptos para votar. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en un 81.5% la abstención.

Las elecciones fueron criticadas por diversos sectores y por la comunidad internacional por el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, así como por la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación en el proceso.

La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda por grupos opositores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), debido a la falta de garantías sobre su transparencia.

Costa Rica anunció, después del cierre de los colegios electorales, que no reconoce el proceso electoral de Nicaragua por la "ausencia de condiciones y garantías" requeridas en una democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas.





POCA AFLUENCIA DE VOTANTES

Las elecciones generales de Nicaragua, en las que se espera una nueva reelección del sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, se han caracterizado este domingo por una escasa participación debido a que, para muchos, el resultado está determinado de antemano.

El camino para el quinto mandato de Ortega y cuarto consecutivo quedó allanado cuando la Policía Nacional, que dirige un consuegro del mandatario, arrestó a siete posibles candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales rivales y que podían servir de contrapeso.

Otros dos aspirantes disidentes se marcharon al exilio alegando razones de seguridad.

Sin competencia electoral, la jornada se ha centrado en otros dos ejes: el nivel de participación y la legitimidad que tendría Ortega, quien, por su lado, consideró que lo que está en juego es la paz o el "terrorismo", esto último, según él, promovido por la oposición excluida de los comicios.

El observatorio Urnas Abiertas informó que este domingo en las elecciones generales de Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega busca otra reelección, se registraron una serie de irregularidades, mientras que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco indicó altos niveles de abstención.

En un informe sobre las primeras cinco horas de los comicios, Urnas Abiertas identificó "200 hechos de violencia política en los Centros de Votación", entre estos "la negación del ingreso a fiscales opositores, intimidación de paraestatales y fuerzas de choque sandinistas", o "trabajadores del Estado obligados a enviar una foto de la boleta con su nombre escrito en el sitio en que se marca la equis".





NICARAGÜENSES CELEBRAN RECHAZO A ELECCIONES DE ORTEGA

Organizaciones nicaragüenses celebraron este domingo que el pueblo se quedara en casa y no saliera a votar, como una señal de rechazo para la reelección del sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

La coordinadora de comunicaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Olama Hurtado, manifestó a Efe que catalogan la jornada como "un éxito completo del pueblo nicaragüense porque se quedó en su casa y respondió al llamado. La gente hoy demostró el rechazo rotundo que le tiene al régimen".

"La democracia en Nicaragua está secuestrada, no hemos podido tener unas elecciones democráticas, libres y transparentes como hubiéramos querido, y la gente por eso optó por quedarse en casa y de esa manera resistimos. Es una forma de resistencia cívica y de rechazo a la dictadura", dijo Hurtado.

Los opositores están utilizando las etiquetas #YoNoBotoMiVoto, #YoNoVoto o #NicaraguaNoVota, entre otros, con las que instan a los nicaragüenses a no salir de sus casas, mantener las puertas cerradas y las calles vacías, porque consideran que "no hay por quién votar" y que, hasta ahora, lo califican como un éxito.





EXILIADOS PROTESTAN POR FRAUDE

Miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron este domingo por las principales calles de la capital contra el "fraude" y el "circo" electoral orquestado por el presidente de ese país, Daniel Ortega.

En el marco de una jornada de manifestaciones, varios colectivos opositores nicaragüenses se unieron alrededor del mundo para repudiar las elecciones que se realizan este domingo en el país centroamericano.

Con pancartas y consignas como "No tenemos por quien votar todos están presos", "SOS Nicaragua", "Viva Nicaragua libre", "Ortega escucha seguimos en la lucha", "Yo no salgo a votar el 7 de noviembre" los protestantes pidieron a la población no salir a votar y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones.

"Hoy vamos a poner en jaque a la dictadura, nos vamos a quedar frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica para llamar la atención de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos porque estamos pidiendo desde hace 3 años que resuelvan este problema de manera democrática", afirmó a Efe la activista nicaragüense Marianella Castilla.

La protestante añadió que con la marcha buscan dar un mensaje de que Daniel Ortega tiene que irse de la Presidencia porque "no es emisario de nuestra paz, no es dueño de nuestra libertad", y hoy puede dar el show de su "farsa electoral" pero Nicaragua entera la repudia.

La marcha salió de la Estatua de León Cortés, en el centro de la capital de San José, y finalizó en la Plaza de la Democracia, mientras que algunos protestantes se fueron a generar presión frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

El coordinador del Movimiento Democrático de Occidente en el Exilio, Edgardo Baltodano, expresó a Efe que piden a los "organismos internacionales el desconocimiento total de las elecciones porque todos los partidos políticos son manipulados por el Gobierno Ortega Murillo, y son un circo electoral".

"Hoy también pedimos por la libertad de los presos políticos y por la justicia de todos los asesinados", agregó.

La actividad fue desarrollada de forma pacífica y los participantes cantaron el himno nacional de Nicaragua.

"Hoy es un día inmemorable y de luto para Nicaragua y las democracias del mundo entero, porque hoy se celebran injustamente una elecciones fraudulentas en las que el pueblo no participa (...) Se está dando un circo electoral en donde el mundo entero se está dando cuenta de una dictadura", dijo el exiliado político desde finales de junio de 2018, Danilo Corea.

"Le pedimos a Daniel Ortega que deje en paz a Nicaragua, el pueblo salva al pueblo y Nicaragua es del pueblo. Daniel Ortega va a caer por las buenas sino lo vamos a sacar porque aquí está el pueblo enardecido", expresó a Efe la protestante Lucy Arana.

Un total de 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a votar este domingo para elegir al presidente y vicepresidenta de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).





"ELECCIÓN DE PANTOMIMA": BIDEN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este domingo de "pantomima" las elecciones en Nicaragua y amenazó con usar "todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para pedir responsabilidades al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

"Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática", afirmó Biden en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

El mandatario adelantó que Washington, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, "usará todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para ayudar al pueblo de Nicaragua y pedir responsabilidades a Ortega, Murillo y aquellos que "facilitan sus abusos".

Horas antes, Ortega se dijo convencido de que la ciudadanía está eligiendo entre la paz y el terrorismo, esto último, según él, promovido por la oposición excluida de las elecciones generales, entre ellos los siete aspirantes presidenciales que se perfilaban como sus principales rivales.





RECHAZO EN EUROPA

Por su parte, la Unión Europea consideró que la reelección de Daniel Ortega carece de "legitimidad" -al celebrarse los comicios "sin garantías democráticas"- y completa la conversión del país en un "régimen autocrático".

El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, hizo un llamamiento a Ortega para que libere de forma "inmediata e incondicional" a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra.

La UE exigió a Ortega que "devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo" y anunció que está considerando "todos los instrumentos" a su "disposición para tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales".

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) habían condenado, antes de la celebración de los comicios, el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación en el proceso.

España también se ha sumado al grupo de países que critican abiertamente las elecciones en Nicaragua. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró hoy que los comicios "no se pueden llamar elecciones", porque "han sido una burla" y exigió la liberación de los opositores y periodistas detenidos en el país centroamericano.

El pasado 11 de agosto, el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Managua como respuesta a las "graves e infundadas acusaciones" de la Cancillería nicaragüense contra España y sus instituciones.

El Gobierno alemán también criticó que las elecciones generales del domingo no hayan cumplido con los estándares mínimos. "Llamamos al gobierno en Nicaragua a regresar al proceso democrático y a poner en libertad de inmediato a los presos políticos", dijo la portavoz de Exteriores, Andrea Sasse.









EXIGEN AISLAR AL RÉGIMEN DE ORTEGA

Cuatro expresidentes latinoamericanos han exigido a los gobiernos de Latinoamérica que desconozcan los resultados de las elecciones presidenciales en las que Ortega participó sin competencia y de las que se ha proclamado ganador, a la vez que piden que se aisle al régimen de Managua.

La solicitud está firmada por Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Laura Chinchilla, de Costa Rica, Juan Manuel Santos, de Colombia, y Ricardo Lagos, de Chile. Los exmandatarios consideran que los comicios nicaragüenses carecen de legitimidad y llaman a suspender el financiamiento que organismos internacionales otorgan al Gobierno de Ortega. Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica ha anunciado que desconoce los resultados electorales.





APOYO DE RUSIA Y VENEZUELA

En el lado opuesto, Rusia y Venezuela, aliados tradicionales de Ortega, salieron en defensa del presidente nicaragüense y elogiaron la forma en que se llevaron a cabo los comicios.

Las elecciones se han celebrado de forma "organizada" y han cumplido con la legislación local, afirmó hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien agregó que la cita con las urnas se desarrolló en medio de "presiones sin precedentes" sobre las autoridades de Nicaragua y denunció que EEUU protagonizó una campaña para evitar el reconocimiento de los resultados.

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Nicaragua por sus elecciones en "una jornada de paz" y destacó el "buen nivel" de participación en los comicios.

"Buenas noticias llegan de Nicaragua, buen nivel de participación popular en las elecciones de hoy. El pueblo en paz participando en los centros de votación", destacó Maduro, para quien "votar en Nicaragua, votar en Venezuela es dar un paso a la paz, a la estabilidad, al progreso, a la prosperidad de nuestros países".









"VOTAN ENTRE LA PAZ Y EL TERRORISMO": DANIEL ORTEGA

El presidente de Nicaragua y candidato a la reelección, Daniel Ortega, dijo este domingo que la ciudadanía está eligiendo entre la paz y el terrorismo, esto último, según él, promovido por la oposición excluida de las elecciones generales, entre ellos los siete aspirantes presidenciales que se perfilaban como sus principales rivales.

Tras depositar el voto junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que también aspira a reelegirse, Ortega ofreció un mensaje en una cadena televisiva y radial en el que atacó a los opositores encarcelados y en el exilio, así como a las protestas que estallaron contra su Gobierno en abril de 2018.

"Estamos realizando estas elecciones, y seguros de que en esta batalla, que es una batalla histórica, donde hay que decidirse por el terrorismo, la confrontación, la guerra o la paz", dijo Ortega desde la Casa de los Pueblos.

En una práctica inusual, el mandatario hizo su llamado a mitad de la jornada electoral, que en sus primeras siete horas ha transcurrido en calma y con baja afluencia de votantes, en contraste con los pronósticos del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que predijo una votación masiva.





