¿Cómo superó Hillary Clinton el amorío de Bill con Lewinsky en la Casa Blanca?

Los Clinton son, sin duda, una de las parejas más conocidas en la política de Estados Unidos.

Bill fue gobernador de Arkansas (1983 y 1992) y se convirtió en el presidente número 42 de Estados Unidos (1993 a 2001). Por su parte, Hillary fue secretaria de Estado durante la administración de Barack Obama (2009 a 2013) y la contendiente demócrata para las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, un escándalo durante la presidencia de Bill Clinton empañó los logros de la pareja: el romance del mandatario con una becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. A pesar del amorío, y los sucesos que desencadenó, Bill y Hillary Clinton siguen juntos y cumplieron 46 años de casados este año.

Desde sus victorias hasta su vida familiar, esta es la historia de los Clinton.





LOS INICIOS DE LA PAREJA

Bill y Hillary se conocieron en 1971, cuando ambos estudiaban en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Su primer encuentro fue en la biblioteca.

"Estaba estudiando en la biblioteca y Bill estaba en el pasillo hablando con otro estudiante .... y me di cuenta de que no dejaba de mirarme. Lo hacía con frecuencia. Así que me levanté del escritorio, me acerqué a él y le dije: 'Si vas a seguir mirándome, y yo voy a seguir devolviéndote la mirada, será mejor que nos presentemos. Soy Hillary Rodham'. Eso fue todo", dijo ella en una ocasión.

Poco tiempo después, la pareja tuvo su primera cita.

En 1974, Hillary se mudó a Arkansas con Bill cuando él comenzó a dar clases en una universidad. Durante un viaje que ella hizo al noreste del país, él dijo extrañarla tanto que compró una pequeña casa de campo para ambos y le dijo: "La compré. Ahora tienes que casarte conmigo porque no puedo vivir allí solo. Así que te vas a casar conmigo".

Sin embargo, Bill tuvo que proponerle matrimonio tres veces antes de que ella aceptara.

"De hecho, lo rechacé dos veces cuando me pidió que me casara con él. Me lo pidió en Inglaterra en un viaje después de la graduación de la facultad de Derecho. Le dije que no podía decir que sí", recordó ella durante una entrevista. "Y un año después me lo volvió a pedir y le dije que no. Me dijo que no lo iba a volver a pedir hasta que estuviera preparada para decir que sí".

Seems like only yesterday... pic.twitter.com/WbEkNvExYI — Bill Clinton (@BillClinton) October 11, 2015

La pareja finalmente se casó el 11 de octubre de 1975, en una pequeña ceremonia en Fayetteville, en Arkansas. Su luna de miel fue en Acapulco y estuvo presente toda la familia de Hillary.





LA CARRERA POLÍTICA DE BILL

El salto a la política de Bill fue en 1976, cuando fue electo fiscal general de Arkansas. Tras dos años en el puesto, fue electo como gobernador.

El 27 de febrero de 1980, los Clinton tuvieron a su hija Chelsea. La familia pasó los siguientes 12 años en Arkansas antes de mudarse a la capital de Estados Unidos tras la elección de Bill como presidente en 1992.

El primer escándalo llegó a los Clinton en 1994, durante el segundo mandato de Bill. Paula Jones, una ex empleada de la Comisión de Desarrollo Industrial del Estado de Arkansas, demandó al mandatario.

Jones aseguraba que el ahora presidente se expuso frente a ella y que le hizo proposiciones en una conferencia. Sin embargo, una jueza falló a favor de Clinton, declarando que las afirmaciones de Jones no constituían una agresión sexual y que no tenía pruebas de haber sido castigada o afectada emocionalmente.





LA RELACIÓN CON MONICA LEWINSKY

En 1998, salió a la luz que el presidente había tenido un romance tres años atrás con la entonces becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. En el momento de la relación, Monica tenía 22 años y era 27 años menor que Bill.

Varios medios de comunicación dieron a conocer la historia en enero de ese mismo año, pero tanto Bill como Hillary negaron las acusaciones.

Monica también negó la relación al inicio, pero posteriormente lo confirmó y entregó a las autoridades un vestido azul que podía contener pruebas físicas, según explicó en ese entonces.

El 17 de agosto de 1998, Bill admitió públicamente haber tenido relaciones inapropiadas con Monica Lewinsky. En diciembre de ese mismo año, fue sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes por supuestamente cometer perjurio y por obstrucción a la justicia.

Sin embargo, los cargos no se formularon en respuesta a Lewinsky, sino a la demanda de Jones de cuatro años atrás. El proceso duró dos meses y Clinton fue absuelto en febrero de 1999.

En 2003, Hillary reveló en una entrevista los detalles sobre la confesión de Bill sobre su romance con Monica Lewinsky.

"Estaba furiosa", dijo. "Me quedé boquiabierta, estaba... fuera de mí de rabia y decepción. No podía imaginar cómo podía hacerme eso a mí o a cualquier otra persona, y eso es lo que básicamente le dije en aquella mañana de hace tiempo".

"Él seguía diciendo que lo sentía mucho una y otra vez", agregó.

También dijo, sobre su decisión de quedarse junto a Bill: "En el fondo, el amor fue la razón principal. Pero, evidentemente, fue mucho pensar y aconsejarme y hablar con mis amigos. Literalmente, recé. Y me costó mucho perdonar. Fue muy doloroso".





LA VIDA TRAS LA PRESIDENCIA DE BILL

Una vez que terminó el Segundo mandato de Bill, los Clinton se mudaron a Chappaqua, en Nueva York. Fue entonces cuando Hillary entró al mundo de la política y se convirtió en senadora por Nueva York en 2001.

En 2009, cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, Hillary se convirtió en secretaria de Estado hasta 2013. Fue la primera mujer en la historia en obtener este puesto.

Al terminar el segundo mandato de Obama, Hillary decidió que quería buscar la presidencia en las próximas elecciones. Sin embargo, tras varios meses de campaña, fue derrotada por el republicano Donald Trump en 2016.

I'm running for president. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. –H https://t.co/w8Hoe1pbtC — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 12, 2015

Posteriormente, Hillary recordó en su libro de memorias "What Happened" ("Lo que pasó") que, tras enterarse de los resultados electorales, se acostó en su cama y "miró al techo". Describió cómo Bill la consoló: "Bill tomó mi mano y nos quedamos ahí".

Aunque los Clinton ya no viven en el mundo político, aún hacen apariciones ocasionales. Estuvieron presentes en el funeral del expresidente George W.H. Bush, en diciembre de 2018, y en la inauguración de Joe Biden, en enero de 2021.





ACV