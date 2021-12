¿Cómo se conocieron Jill y Joe Biden? Así comenzó su historia

En 1972, a unas semanas de convertirse en senador, la tragedia llegó a la vida del ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden: su esposa Neilia y su hija Naomi murieron en un accidente automovilístico. Sus hijos Hunter y Beau sobrevivieron, pero recibieron lesiones que los dejaron en el hospital durante varios meses.

"Está muerta, ¿verdad?", dijo Biden cuando fue notificado del accidente, según recuerda en su libro Promises to Keep (Promesas que cumplir). Aseguró que, tras perder a su familia, "no podía hablar, solo sentía este hueco crecer en mi pecho, como si fuera a ser aspirado dentro de un agujero negro".

Joe y Neilia Biden con sus hijos, Hunter y Beau, en 1972. (Foto: Twitter)





Biden incluso llegó a contemplar el suicidio, pero lo reconsideró por sus hijos. En un discurso en 2012, dijo:

"Por primera vez en mi vida, entendí cómo alguien podía decidir conscientemente suicidarse. No porque estuvieran desquiciados, no porque estuvieran locos, sino porque habían estado en la cima de la montaña y simplemente sabían en su corazón que nunca volverían a llegar allí, que... nunca más iba a ser así".

En ese entonces, Joe Biden no se imaginaba que podría enamorarse y ser feliz otra vez. Pero luego conoció a Jill Jacobs.





"ELLA ME DEVOLVIÓ LA VIDA"

En 1975, el hermano de Joe Biden le organizó una cita a ciegas con quien se convertiría en su segunda esposa: Jill Jacobs. Según la revista Vogue, fueron al cine a ver la película "Un hombre y una mujer".

Al principio, no pensaron que su relación se convertiría en matrimonio. Biden tenía entonces 33 años y era senador por el estado de Delaware, mientras que Jill tenía 24 y estaba en su último año de universidad.

"Ella estaba empezando su propia carrera", escribió Biden en su libro. "Creo que fue más fácil para ella al principio de nuestro noviazgo, cuando yo no pensaba en el matrimonio. A los dos nos gustaba volver a divertirnos con alguien, y ella quería seguir así".

Jill rechazó las primeras cinco propuestas de matrimonio. En 2016, dio sus razones a Vogue: "Porque para entonces, por supuesto, me había enamorado de los chicos (Beau y Hunter), y realmente sentía que este matrimonio tenía que funcionar. Porque habían perdido a su madre, y no podía dejar que perdieran a otra madre. Así que tenía que estar 100% segura".









Una vez que lo estuvo, la pareja se casó en 1977. En 1981 tuvieron a su hija Ashley.

Hablando sobre Jill, Biden dijo en su libro: "Ella me devolvió la vida. Ella me hizo empezar a pensar que mi familia podía volver a estar completa".





ACV