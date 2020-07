Cómo otros países reabrieron las escuelas y los problemas enfrentados

Las ciudades en el mundo están lidiando con cómo, o incluso si pueden, reabrir las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus. Pero las experiencias de otros países en todo el mundo sugieren una realidad incómoda: si bien hay algunas mejores prácticas que pueden ayudar a reducir el riesgo de propagación del virus, todavía no hay una forma segura de llevar a los niños a las aulas.

Países desde Alemania hasta Nueva Zelanda y Vietnam han empleado todo tipo de métodos para evitar que el coronavirus se propague entre los estudiantes y el personal, incluido el hecho de que algunos niños se presenten por la mañana y otros por la tarde; reunir a un grupo de estudiantes en una sala bien ventilada con un solo maestro todo el día; usar máscaras; y administrar repetidos controles de temperatura y pruebas de coronavirus.

Los resultados han sido variados, según el reportaje de Vox. En Dinamarca , por ejemplo, los casos de coronavirus disminuyeron incluso cuando las escuelas primarias y las guarderías reabrieron sus puertas en abril. Pero Israel vio un aumento en los casos confirmados después de reiniciar la instrucción presencial en las aulas en mayo, cuando el gobierno sintió que tenía control sobre la crisis.

La mayoría de los países, sobre todo en Europa y Asia, comenzaron a reabrir gradualmente las escuelas solo cuando tuvieron sus brotes de coronavirus en gran medida bajo control.

En los Estados Unidos, por otro lado, los casos están en aumento y varios estados, incluidos California, Arizona, Florida y Texas, enfrentan brotes severos que están causando que los funcionarios estatales y locales reconsideren la reapertura a pesar de los deseos de su presidente Donald Trump, quien insiste en volver a las actividades escolares en otoño.

De hecho, a partir del 8 de julio, solo cuatro estados cumplieron con los criterios básicos que los expertos en salud pública dicen necesarios para reabrir de manera segura.

¿QUÉ HICIERON OTROS PAÍSES?

Alrededor del mundo los países están tratando de equilibrar la seguridad de los estudiantes y el personal al tiempo que recuperan una sensación de normalidad en el aula.

En Nueva Gales del Sur, en Australia, a los estudiantes se les permite físicamente estar en clase solo un día a la semana. Depende de las escuelas decidir qué estudiantes y maestros asisten cuando, por ejemplo, asignando un día determinado a ciertos grados o dividiendo a los estudiantes alfabéticamente durante la semana.

"Realmente sentimos que cada estudiante merece esa conexión con su maestro, que no hubo un solo año de escolaridad que quisiéramos perder de eso", Georgina Harrisson, subsecretaria de servicios educativos en el Departamento de Nueva Gales del Sur.

Tener estudiantes presentes en la escuela solo un día a la semana y educación continua en línea el resto del tiempo sigue siendo muy diferente de como eran las cosas antes de la pandemia, pero al menos está destinado a proporcionar a todos un cierto sentido de normalidad y al mismo tiempo mantener a las personas seguras.

Mientras tanto, en Dinamarca , el primer país europeo en reabrir guarderías y escuelas para niños entre 2 y 12 años, la estrategia consiste en que un grupo de estudiantes y un maestro se colocan en una parte específica del campus todo el día sin interacción fuera del lugar asignado. Incluso, se les exige que almuercen en sus escritorios, que están ubicados a una distancia segura de los demás dentro de su grupo.

Los datos indicaron que esta estrategia de reapertura no empeoró el brote mínimo del país. A pesar de un aumento inicial después de la reapertura de las escuelas, las infecciones entre los niños de entre 1 y 19 años disminuyeron desde finales de abril en adelante.

Otros países, como Vietnam, han enfatizado el uso de cubrebocas. Después de una pausa de tres meses, algunos de los 22 millones de niños en edad escolar y estudiantes universitarios de Vietnam se les permitió comenzar a regresar a las aulas en mayo después de pasar por primera vez un control de temperatura obligatorio diario en la entrada de su escuela.

Si un niño no tiene fiebre, se les permite asistir a clases, pero deben usar una máscara durante todo el día escolar.

Una escuela en Hanoi, la capital de Vietnam, compró 10,000 máscaras para asegurarse de que tuviera suficiente para que los estudiantes la usaran. Algunos pueden haber encontrado engorroso usar una máscara durante horas, pero a Pham Anh Kiet, de 11 años, quien asiste a una escuela occidental de Hanoi, no pareció importarle. "Me siento seguro cuando uso una máscara y me revisan la temperatura, no tengo miedo de estar infectado con el virus", dijo a la agencia AFP.

Los problemas

La Dra. Kathryn Edwards, pediatra de la Facultad de medicina de la Universidad de Vanderbilt, explicó que existen complejidades de diseñar un experimento para ver qué tan seguro es dentro de cualquier escuela, pues siempre sonarán alarmas a los padres de los estudiantes.

La escuela también puede tener problemas para forzar el uso de máscaras, especialmente en niños más pequeños, y es posible que no tenga la mano de obra o los fondos para hacer un estudio.

Según los expertos, solo dos factores realmente determinarán cuándo es seguro reabrir las escuelas y cómo hacerlo. El primero es el estado del brote de coronavirus local.

"Si la incidencia de coronavirus es alta, es probable que haya más personas infectadas en las escuelas, que luego puedan transmitir el virus", dijo Emmi Sarvikivi, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia.

El segundo factor es si las escuelas tienen datos de áreas similares a las suyas que muestran que el regreso a la escuela no exacerbó aún más los brotes en esos lugares. Hasta ahora, estos resultados no son prometedores.

Quebec , la provincia más afectada de Canadá, decidió reabrir las escuelas en mayo. Hubo problemas inmediatos: en solo las primeras tres semanas, casi 50 estudiantes y más de 30 empleados dieron positivo por la enfermedad.

A pesar de todo esto, los expertos tienen claro que volver a las clases en persona es primordial. No solo es la forma más efectiva para que todos los estudiantes aprendan, sino que la escuela permite a los niños pequeños, especialmente, desarrollar habilidades sociales que no pueden aprender en casa.

Es por eso que algunos países están reabriendo las escuelas, ya que los casos de coronavirus disminuyen siempre que se tomen precauciones, y se sienten especialmente cómodos enviando a los niños más pequeños de regreso al aula, ya que hay evidencia de que transmiten la enfermedad a tasas menores que los adultos.

Pero los expertos también tienen claro que regresar al salón de clases solo será seguro si los países manejan su brote de coronavirus.