¿Cómo avanza la pandemia en Estados Unidos?

Estados Unidos, ha alcanzado otro posible punto de inflexión en la pandemia, advierte el diario The New York Times. Sin embargo, el país también se encuentra en un momento complicado, ya que los datos actuales de la covid-19 son difíciles de interpretar.

Por un lado, el país podría ver en las próximas semanas una baja de contagios. Esto se debe a que la crisis sanitaria ha seguido un ciclo de dos meses, en los que los contagios suben y vuelven a bajar.

Por otra parte, las escuelas a través del país abrieron tras meses de educación a distancia. A esto se le suma que otras actividades comenzaron nuevamente, por lo que los contagios podrían aumentar.

¿SUBEN O BAJAN LOS CASOS?

Debido a las cuestiones anteriores, es difícil calcular lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esto es especialmente cierto si se toman en cuenta los gráficos que siguen los casos diarios de la covid-19, que se han desordenado recientemente.

Una de las razones es que, durante el Día del Trabajo, celebrado el 6 de septiembre, los centros de pruebas y los laboratorios estuvieron cerrados.

Esto causó una baja artificial en los casos positivos de la enfermedad, debido a las personas que no pudieron hacerse una prueba durante el fin de semana en cuestión.

Este descenso fue seguido por un aumento artificial, ya que más personas se hicieron una prueba para detectar el virus una vez que los laboratorios abrieron nuevamente.

Como resultado, la media de siete días de casos ha estado distorsionada.

LO QUE PROPONE EL NYT

El diario explica que la situación en Estados Unidos depende de cada estado del país. En algunos estados que fueron golpeados antes por la variante delta, los casos están disminuyendo. En otros estados, que comenzaron a ver contagios por esta variante más tarde, los casos siguen en aumento.

El diario explica que el escenario "más probable" parece ser que la ola ocasionada por la cepa delta "ha llegado a su punto máximo en el país", tras más de dos meses de aumentos en casos y hospitalizaciones.

Sin embargo, recuerda que la situación actual sigue siendo "terrible" en gran parte del país, ya que varios estados tienen sus hospitales llenos y unos dos mil estadounidenses mueren diariamente a causa del virus.

Esto muestra que "la situación es peor que en casi cualquier otro país", en parte debido a las bajas tasas de vacunación en ciertas regiones de Estados Unidos, causadas por la desconfianza en las vacunas.

The New York Times también advierte que "las tendencias alentadoras de las últimas dos semanas no están garantizadas para continuar".

ACV