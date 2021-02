Claves de la tragedia del submarino argentino, el caso que conmovió al mundo

BUENOS AIRES.- Hace dos años que el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, desapareció en medio del Atlántico Sur. Y justo uno desde que fue localizado, desmembrado en trozos, en el fondo del océano, lo que partió para siempre la vida de los familiares de los marineros y conmocionó al mundo entero.

En todo este tiempo, en el que se inició una investigación judicial y parlamentaria, pocas son las certezas y muchas las dudas de qué es lo que le ocurrió al sumergible, en medio de los reclamos de justicia por parte de los seres queridos de las víctimas.

LA DESAPARICIÓN

El ARA San Juan, fabricado en Alemania e integrado en 1985 a la Armada de Argentina, partió el 13 de noviembre de 2017 del sureño puerto de Ushuaia, adonde sus tripulantes habían acudido para realizar unas maniobras militares, para dirigirse de regreso a su base, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

En su última comunicación, en las primeras horas del 15 de noviembre y desde una zona a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa, al sudeste de la península Valdés, el comandante había informado que se produjo un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua al submarino, un problema que según reconoció después la Armada fue resuelto y el buque pudo seguir su viaje.

En la noche del día 16, las alarmas empezaron a sonar en la prensa local, tras casi 48 horas sin noticias de la embarcación, y diversos contingentes se dispusieron a buscarlo por mar y aire.

"Aparentemente hubo una falla en las comunicaciones y el mismo submarino tiene que haber salido a superficie para favorecer el encuentro visual o radar", aseguró el portavoz de la Armada Enrique Balbi, quien durante meses se convirtió en uno de los rostros más mediáticos del país.

LA ANGUSTIOSA ESPERA

Los días fueron pasando y la incertidumbre creciendo. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, entre otros países, sumaron medios humanos y técnicos a la búsqueda y hasta el papa Francisco transmitió sus oraciones a las familias.

Tras intensas jornadas de informaciones contradictorias, el 22 de noviembre la Armada señaló que se estaba analizando una "anomalía hidroacústica" detectada en la zona del mar donde se reportó por última vez el submarino, un "ruido" que fue registrado casi tres horas después de la última comunicación con la nave.

"Son momentos muy difíciles", llegó a decir el presidente Mauricio Macri al poco de visitar a las familias.

El primer gran 'shock' para ellas y para todo el país llegó el día 23, cuando Balbi, en una de sus habituales convocatorias a la prensa, afirmó que esa "anomalía hidroacústica" se trató de "un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".

El dolor crecía y la esperanza caía. "No nos quedó santo por rezar ni a nadie por pedir. No sé si hay un destino marcado para cada uno. Hay gente que no cree en eso, no volvieron y no van a volver nunca más", expresó Jessica Gopar, esposa del cabo principal Fernando Gabriel Santilli, uno de los '44' del San Juan.

UNA INVESTIGACIÓN "SERIA Y PROFUNDA"

Al tiempo que Macri prometía una investigación "seria y profunda" de lo ocurrido -en diciembre acabó sustituyendo al jefe de la Armada-, el peregrinaje para dar con el San Juan se topaba con una Argentina aferrada a un clavo ardiendo y rogando hallar con vida a los tripulantes.

Pero dos semanas después de perder el rastro del submarino, la Armada y el Gobierno comenzaron a ser claros respecto a las muy escasas posibilidades de que sus tripulantes pudieran estar con vida.

Las tensiones de las familias con las autoridades militares y gubernamentales por su forma de abordar la búsqueda y comunicar los avances no hicieron sino agravar el panorama, mientras en los medios aparecían constantes noticias sobre objetos detectados que podían ser el ARA San Juan y que eran posteriormente desestimados.

Entre homenajes a los submarinistas y mensajes de ánimo de los líderes mundiales, pero sin novedad alguna del sumergible, las semanas fueron pasando y poco a poco los medios enviados por los diversos países replegándose.

Familiares encadenados y acampes ante la Casa Rosada -sede del Gobierno en Buenos Aires-, contrataciones fallidas de empresas privadas para intensificar la búsqueda y una espera incesante que el 7 de septiembre de 2018 volvió a arrojar algo de luz.

Ese día, la empresa estadounidense Ocean Infinity, que participó en la infructuosa búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en 2014, inició, licitada por el Gobierno, el rastreo en busca del ARA San Juan.

La compañía cobraría 7.5 millones de dólares solo si encontraba el submarino.

EL PRIMER ANIVERSARIO Y EL HALLAZGO

Casualidad o no, en la noche del 16 al 17 de noviembre de 2018, apenas un día después de conmemorar con emotivos actos el primer aniversario de la desaparición, llegó la sorpresa cuando la empresa estaba a punto de abandonar el operativo.

"El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan". Este mensaje de Twitter dio la vuelta al mundo y despejaba la larga duda.

El lugar donde se encontró el buque, a 500 kilómetros de la costa, coincidía con la zona desde la que se comunicó por última vez el comandante.

"Necesitamos saber qué pasó y por qué el submarino se fue a pique de la manera que lo hizo sin mediar tiempo y sin que ellos pudieran hacer nada, porque esa es una de las explicaciones que nadie se puede dar", remarcó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien descartó que el sumergible pueda ser reflotado.

LA CAUSA JUDICIAL Y LA COMISIÓN PARLAMENTARIA

Además de la investigación judicial para determinar lo ocurrido, aún sin procesamientos pero con diversos mandos de la Armada en el punto de mira, en el Parlamento se llevó a cabo una comisión que el pasado 18 de julio culminó con un informe que determinó que hubo "responsabilidades compartidas" en la cadena de mando de la Armada.

"Muchos quieren que se indique un autor, que exista alguien a quien condenar, pero aquí hay varias responsabilidades compartidas. Vimos más preocupación por deslindar estas responsabilidades que por asumirlas en todos los estamentos", dijo José Ojeda, uno de los 12 legisladores que lideraron la investigación.

En la tarde del pasado viernes, en Mar del Plata, donde residían la mayoría de los '44' héroes del San Juan, sus seres queridos volvieron a pedir que nadie les olvide y que, de una vez por todas, pueda hacerse justicia.

JGM