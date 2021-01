Claves de la sesión del Congreso que causó caos en el Capitolio

WASHINGTON. - Este miércoles se desató una serie de protestas por parte de simpatizantes de Donald Trump que tomaron las instalaciones del Capitolio durante una sesión del Congreso.

Los disturbios provocaron toque de queda a partir de las 18:00 horas y -hasta el momento- se reporta la muerte de una mujer.

Pero, ¿Qué sucedía en el Congreso que provocó estas movilizaciones y actos de violencia en el Capitolio? Aquí te dejamos unas claves para entenderlo.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso debían reunirse este miércoles en una sesión conjunta que comenzó a las 13:00 horas (hora local) para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense -en este caso, el republicano Mike Pence-, normalmente es una mera formalidad para validar unos resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

¿QUIÉNES SON LOS CONGRESISTAS QUE INVALIDAD A ELECCIÓN?

Al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja adelantaron antes de la sesión que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguraron que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

(Foto: EFE)

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para "llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados", afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

¿CÓMO SE DESARROLLARÍA LA SESIÓN?

Los certificados de los votos electorales se abren por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca (Biden obtuvo 306 y Trump 232, según confirmó el Colegio Electoral).

Los legisladores republicanos no aclararon sobre qué estados presentarán objeciones, pero se pensaba que se haría en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Apenas los republicanos objetaron los resultados de Arizona cuando los manifestantes entraron al capitolio y suspendieron la sesión.

(Foto: EFE)

Es importante señalar que, por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entraría en receso y se abrirían debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

¿CUÁNTO DURA EL PROCESO?

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que se esperaba entre tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Es decir, podría haber durado hasta 24 horas o más.

¿SE PODÍA REVERTIR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES?

No. La oposición demócrata -el partido al que pertenece Biden- controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese hemiciclo, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

A esta hora, simpatizantes de @realDonaldTrump están retirándose de las cercanías del Capitolio, autoridades reiteran que el #ToqueDeQueda inicia a las 6:00p.m. #TrumpMarch pic.twitter.com/phWMIgqRTq — Univision Washington (@UnivisionDC) January 6, 2021

La sesión terminaría irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones.

Es importante señalar que nunca en la historia de EE.UU. se ha modificado el resultado de las elecciones durante una sesión en el Congreso para contar los votos electorales, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Con información de EFE