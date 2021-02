Claudia quedó absuelta luego de matar a su esposo por sufrir violencia de género

Argentina hizo historia en un juicio realizado con perspectiva de género, luego de que Claudia Jaquelina Cortez quedara absuelta por el homicidio de su esposo Carlos Ernesto Pelayes.

El diario UNO informó que el tercer juicio por jurados en Mendoza, no logró la unanimidad para procesar a Claudia, por lo que quedó absuelta por el homicidio.

Claudia Jaquelina fue absuelta el pasado miércoles, y dijo sentirse libre "después de 30 años que pasó sometimientos y maltratos" por parte de quien era su esposo.

"Estoy feliz, muy bien, agradecida a Dios en primer lugar y a mis abogados. Se hizo justicia y también agradezco al señor juez que se puso en mi lugar y me absolvió", expresó Claudia para El Siete.

Sin embargo, Claudia dijo estar arrepentida por el crimen, pues es algo que nunca se va a sacar de encima porque "no tendría que haber pasado de esa manera".

Luego de una larga sesión, el juez técnico Aníbal Crivelli informó que no se había llegado a un acuerdo unánime, tal como exige la Ley.

Es por esto que, ante el jurado estancado, le consultó al fiscal Fernando Guzzo si deseaba sostener la acusación y realizar un nuevo juicio con un jurado distinto. El jefe de Homicidios se negó asegurando que "respeto la soberanía del pueblo" y que "es importante que el mensaje no es de impunidad, hay miembros que piensan que debe ser culpable y otros, no culpable".

Bajo estos argumentos la determinación del juez fue absolver a la mujer y ordenó su inmediata liberación ya que se encontraba en prisión domiciliaria con permiso para trabajar. La sentencia quedó libre y no se puede apelar por parte de la Fiscalía.

El crimen

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio, luego de que una llamada al 911 alertó que un hombre había sufrido un infarto en su domicilio, en el barrio Villa Jovita de Godoy Cruz. Personal médico acudió al lugar y constató que el hombre se encontraba sin vida aparentemente por una muerte natural.

Tras las investigaciones de la Policía, se constató que el cadáver presentaba una herida cortopunzante debajo de la clavícula.

El fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, tomó intervención en su momento e imputó a Cortez. El magistrado sostiene que la mujer asesinó a su pareja y luego lavó el cadáver y la habitación para hacerlo pasar por un infarto.

Claudia conoció Carlos cuando ella tenía sólo 17 años, fue su primer novio y duró siete años de pareja antes de casarse.

Durante su relación Claudia sufrió -en un inicio- malos tratos, y fue privada por los celos de Carlos para seguir estudiando.

"Yo estaba estudiando, había empezado mi carrera de Trabajo Social, que en ese momento era de tres años, y él no me dejó continuar. Lo otro fueron los celos, me controlaba, no le gustaba que saliera de noche de la facultad o me llevara un compañero, e incluso compañeras"

En cuanto a los abusos, dijo que primero fueron empujones, luego zamarreos y que después comenzaron los golpes. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fueron los abusos sexuales.

"Se pasó todo de los límites, el abuso ya no era solo físico, pasó a ser sexual. Yo tengo cáncer de mama y en ese momento me dolía mucho. Le pedí por favor que no quería tener relaciones y a él no le importó",explicó.

Tras su caso, Claudia dejó un mensaje para todas las mujeres que sufren violencia de género.

"Mi mensaje es que no esperen, que lo mío sirva, que no lleguen a esto que me pasó a mí. Estoy por cumplir 50 años, toda una vida, pero la que me esté escuchando que no lo permita, que no calle", aseguró visiblemente conmocionada.









Con información de UNO

bl