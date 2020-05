Cifra de muertes por covid está inflada: Trump; expertos lo dudan (Foto New York Times)

Mientras en países como China, Rusia e incluso México, se ha señalado que las cifras de fallecidos por coronavirus (covid-19) podrían ser más que las reportadas oficiales, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, sugiere que están infladas.

De acuerdo con The New York Times, esta sugerencia se debe al apuro de Trump por reabrir la economía.

Donald ha referido que los números han obstaculizado sus índices de aprobación y perjudicado sus perspectivas de reelección..

La Casa Blanca ha acusado que los datos recopilados por los gobiernos estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) incluyen personas con coronavirus pero que murieron por otras enfermedades.

El diario estadounidense menciona que en Washington creen que en los casos de muertos por coronavirus hay muchos "presuntos", es decir, no confirmados.

Trump dijo el viernes pasado que acepta el número actual de muertos, pero que las cifras podrían ser "inferiores" al recuento oficial.

Actualmente, en Estados Unidos hay 96 mil 276 muertes por el coronavirus, el país con más fallecido por el covid-19 en el mundo.

Experto han refutado las sugerencias de Donald Trump diciendo incluso que las cifras son mucho más altas.

Ponen como ejemplo a las personas que han muerto en su casa o adultos mayores en asilos, lugares donde han surgido brotes letales de covid-19 en todo el mundo, sin haberse sometido a pruebas.

También mencionan los muertos a principios de año, cuando el coronavirus apenas se registraba oficialmente en Estados Unidos, donde pudo haber fallecidos por covid-19, pero registradas erróneamente como por influenza o neumonía.

El doctor Anthony S. Fauci, experto en enfermedades infecciosas, dijo durante una audiencia en el comité de salud del Senado estadounidense, que las cifras de este mes han sido menores a las reales.

"No sé exactamente qué porcentaje más alto, pero casi con certeza es más alto", dijo Fauci sobre los casos y muertos por covid-19 en Estados Unidos.

Por su parte, Jennifer Nuzzo, académica del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo a The New York Times que "los números informados oficialmente no reflejan el verdadero nivel de enfermedad y muerte que ha ocurrido".

Lo que está haciendo Trump es buscar buenas noticias para promover la respuesta de su administración a la pandemia y presionar a los estados para que vuelvan a abrir.

Desde la Casa Blanca, incluso, se acusó a los hospitales de exagerar potencialmente sus recuentos de pacientes con coronavirus.

De acuerdo con el diario estadounidense, la administración de Trump cree en esta premisa de casos inflados a tal grado que se ha discutido nombrar un equipo forense para auditar algunos sistemas hospitalarios y departamentos de salud estatales.

"Nunca he estado en una reunión donde alguien haya discutido cambiar los números de muertes", dijo al respecto la doctora Deborah L. Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.

Sin embargo, la propia Birx aseguró que en otros países si alguien con covid-19 muere por un problema cardíaco o renal, no catalogan la muerte por coronavirus, mientras que en Estados Unidos siguiendo la misma línea de los casos inflados.

Robert Anderson, que dirige la rama de estadísticas de mortalidad del CDC, dijo que el gobierno federal implementó dos sistemas paralelos relacionados para contar las muertes, uno basado en informes de casos y otro en certificados de defunción.

En ese sentido, Anderson aseguró que era poco probable que hubiera algún tipo de exceso de conteo, contradiciendo a la administración de Trump.

Robert explicó que el sistema presunta si el paciente murió por covid-19, no si el paciente con coronavirus falleció.

Sin mencionar que el CDC, que se encarga de recopilar los datos de los estados, se ha visto obstaculizado por protocolos inconsistentes y recursos limitados a nivel local, además, cada estado tiene su propia forma de conteo.

La Casa Blanca se ha molestado por la falta de estandarización en el conteo de caso por parte de los estados.

Pero cuál sería la razón por la que los hospitales, según Trump, están inflando las muertes por covid-19.

Fuentes de la Casa Blanca dijeron a The New York Times que los hospitales podrían estar inflando sus recuentos de pacientes con coronavirus, respondiendo a incentivos financieros, pues el "Medicare" ofrece pagos más altos a los proveedores para el tratamiento de pacientes con covid-19.

Nancy Foster, vicepresidenta de la "American Hospital Association" negó esta hipótesis que, dijo, está poniendo en juego su reputación profesional sugerir decir eso.









Con información de The New York Times

