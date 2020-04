Choques políticos en América Latina por las medidas de covid

La lucha contra el coronavirus en América Latina va más allá de aspecto sanitario. Pese a los más de los miles de fallecidos por la pandemia, las tensiones políticas internas de los últimos días por culpa de la pandemia no se han hecho esperar.

BRASIL DESPIDE A SECRETARIO

El presidente Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, promotor de las cuarentenas frente al covid-19, que el mandatario ha llegado a tildar de "gripecita".

Una decisión anunciada en momentos en que el coronavirus se acelera en el país, con casi 2,000 muertos y unos 30,000 casos y a la espera de que el pico de la enfermedad llegue en mayo, por lo que la salida del mayor defensor de aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que contaba con un 76% de aprobación fue recibida con sonoros cacelorazos contra el gobernante ultraderechista.

Para reemplazar a Mandetta, que el fin de semana afirmó en una entrevista con el canal de televisión Globo que Bolsonaro "confunde" al país y pidió un "discurso único" frente al covid-19, el mandatario brasileño nombró como nuevo ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich, con una reconocida carrera en la medicina privada pero ninguna experiencia en la administración pública o la política.

CHOQUE DE PODERES EN EL SALVADOR

Esta, sin embargo, no fue la única situación con tensión en la vida política que se vivió esta jornada por culpa del coronavirus en América, un continente que registra por lo menos 743,607 contagios y 33,028 fallecimientos, según las cifras más recientes de la OMS.

El Salvador amaneció ante una crisis institucional tras el anunció del presidente Nayib Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos "forzosos" de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia.

"No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir", publicó Bukele en sus redes sociales.

Ante esta reacción del mandatario, el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional (IIDC)-Sección El Salvador llamó a Bukele a que "ejerza su obligación de velar por la salud pública en el marco de la constitución y la leyes", mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado de El Salvador "su obligación de garantizar que las medidas que se adopten ante el COVID-19 tengan enfoque de derechos humanos".

FUNCIONARIOS CORRUPTOS EN GUATEMALA

El Viceministro de Salud guatemalteco, Rodolfo Galdámez Orellana, fue destituido y será investigado por las autoridades por cargos de corrupción.

La salida de Galdámez, confirmada por el gobierno de Guatemala, se une a la de otro Viceministro de Salud que también fue removido del cargo ayer, Héctor Marroquín Barrios, tras asumir el puesto hace un mes.

Rodolfo Galdámez Orellana se desempeñaba como Viceministro técnico, mientras que Héctor Marroquín Barrios lo hacía como Viceministro administrativo y financiero. Guatemala, con estas dos nuevas indagaciones, ha contabilizado la imputación de alrededor de 600 funcionarios y empresarios por casos de corrupción gubernamental en los últimos cinco años, de acuerdo a datos oficiales.

DESFASE DE MUERTOS EN ECUADOR

En Ecuador, uno de los países más afectados del continente, las autoridades confirmaron que hay un desfase de 5.700 fallecimientos durante la primera quincena de abril en la provincia de Guayas, el epicentro de la pandemia en el país con 5.754 enfermos (70 %) y 187 muertes (46 %), una diferencia en las cifras que puede deberse al "COVID, presunto COVID y muertes naturales".

El subregistro de datos, tanto de contagiados como de fallecidos, era una de la posibilidades barajadas por el Gobierno, que hace dos semanas llegó a hablar de entre 2.500 y 3.500 muertos solo en la ciudad de Guayaquil, capital del Guayas.

Pero la notificación de un desfase cercano a los 6.000 fallecidos, solo en dos semanas y en una sola provincia, ha sorprendido por el alcance, además que de confirmarse supondría un fuerte repunte del impacto de la enfermedad.

CRECE LA TENSIÓN SOCIAL

Habitantes de las barriadas de las principales ciudades de Colombia protagonizaron en las últimas horas intentos de saqueos y protestas por falta de ayudas alimentarias y económicas durante la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el pasado 25 de marzo y culminará, en principio, el próximo 27 de abril.

En Medellín, ciudadanos han bloqueado carreteras y trataron de saquear camiones con ayudas humanitarias antes de que fueran repartidas, mientras que en Bogotá y Cali, con cacerola en mano, salieron a protestar porque dicen que les han prometido ayudas que aún no han recibido, pese a que la cuarentena comenzó hace 23 días.

Casos que no son aislados en el continente, como se puede ver en EU, donde las protestas se están multiplicando en distintas partes del país que se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia para presionar al presidente Donald Trump y a los gobernadores estatales para que levanten las medidas de confinamiento, que están causando estragos en la economía.

Richmond, la capital del estado de Virginia, gobernada por el demócrata Ralph Northam, decretó una extensión por dos semanas, hasta el próximo 8 de mayo, del cese de las actividades económicas no esenciales, mientras que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que extenderá hasta el 15 de mayo la paralización de las actividades no esenciales

PREOCUPACIONES DE FMI Y FITCH

Los efectos sobre la economía siguen siendo uno de los principales focos de la pandemia, que podría generar otra década perdida entre 2015 y 2025 en Latinoamérica, según advirtió la semana pasada el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner.

La economía de América Latina y el Caribe se reducirá un 5.2% este año por el impacto de la actual crisis sanitaria, un descenso más profundo que el de la economía mundial, que caerá un 3%, según las previsiones presentadas esta semana por el FMI.

Adicionalmente, la agencia de calificación Fitch reveló que puso a siete países de la región en perspectiva negativa por primera vez a raíz del impacto del covid-19: Chile, Colombia, Uruguay, Panamá, Aruba, Costa Rica y Bolivia.

"Esta crisis es de una escala sin precedentes, así que no nos sorprendería acabar viendo más rebajas en las calificaciones", advirtió la directora de Calificaciones de Deuda para Latinoamérica de Fitch, Shelly Shetty.

ECONOMÍA DEVASTADA

En medio de la crisis, que ha implicado una gran destrucción de empleo y aumento de la pobreza, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó hoy que la región se contraerá un 5,3 % en 2020 debido a la pandemia.



Será "la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros, en 1900", indicó el organismo de la ONU, al mencionar que los países más afectados serán Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Brasil.



A la crítica situación se agregan las movilizaciones del personal médico por la falta de equipos de protección y material sanitario, frente a lo cual la Asamblea General de la ONU adoptó hoy una resolución impulsada por México para tratar de impedir la especulación con insumos médicos necesarios para responder a la pandemia del coronavirus y evitar su acaparamiento.