China no quiere guerra comercial; pero si Trump es reelecto, el acuerdo será "más duro", advierte

Todo parece indicar que la guerra comercial entre China y Estados Unidos no tiene fecha para llegar a su fin, pues aunque Pekín dice que no quiere guerra comercial porque afectará a todo el mundo, Trump dice que las negociaciones van bien, pero si gana en 2020 las elecciones y para ese entonces todavía no hay acuerdo, será más duro.

Postura China

Este martes, el viceprimer ministro chino, Liu He, aseguró que Pekín se opone firmemente a una guerra comercial que no traerá nada bueno, ya que no sólo se verán afectados China y EU, sino el mundo entero, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Te puede interesar Guerra comercial China-EU sigue golpeando a la Bolsa mexicana

Liu, el negociador de mayor rango de Pekín, en la reunión que sostuvo con los senadores estadounidenses Steve Daines y David Perdue, además dijo que "China espera que ambas partes busquen terreno común mientras dejan atrás las diferencias y que puedan resolver apropiadamente el tema sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo".

Postura EU

El presidente de EU, Donald Trump, advirtió que a pesar de que las conversaciones comerciales con China avanzaban bien, de no llegar a un acuerdo antes de las elecciones del 2020, éste sería "más duro", debido a su posible segundo mandato.

A través de Twitter, Trump argumentó que Pekín no podría permitirse demorar las conversaciones debido al daño que causan los aranceles estadounidenses sobre su economía.

"Nos está yendo muy bien en nuestras negociaciones con China", escribió Trump en su tuit.

We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of "ripoff USA"($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2019

"El acuerdo se volverá MÁS DURO! Mientras, la cadena de suministro china se derrumbará y las empresas, empleo y dinero se habrán ido!", agregó el mandatario estadounidense.

....And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China´s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de septiembre de 2019

Nuevos aranceles de EU sobre China

El nuevo arancel del 15% de EU sobre aproximadamente US$ 112,000 millones de productos chinos afectará a los estadounidenses de manera aún más directa que un impuesto existente del 25% sobre cerca de US$ 250,000 millones de bienes, dirigido a productos básicos de consumo, así como productos tecnológicos.

MJP