Casos de covid en la India, con el más rápido crecimiento del mundo

NUEVA DELHI - India tiene ahora el crecimiento más rápido de casos de coronavirus de todos los países del mundo, y reporta más de 75,000 nuevas infecciones por día. Las ciudades abarrotadas, la fatiga por el bloqueo y la falta de rastreo de contactos han extendido la covid-19 a todos los rincones de este país de 1,300 millones de personas.

Esta semana, las autoridades dijeron que una sexta parte de una pequeña tribu en una isla remota bordeada de coral había contraído el virus. Los expertos en salud dicen que la tasa de reproducción del virus está aumentando a medida que más gobiernos estatales, desesperados por estimular una economía en crisis, están aflojando las restricciones de bloqueo, lo que está propagando aún más el virus.

"Todo en este momento apunta hacia un aumento masivo en el número de casos en los próximos días", dijo el doctor Anant Bhan, investigador de salud en Melaka Manipal Medical College en el sur de la India, al New York Times.

"Lo que es más preocupante es que nos estamos acercando al puesto número uno a nivel mundial".

Durante el cierre estricto que tuvo lugar desde finales de marzo hasta finales de mayo, la mayoría de los casos de covid-19 de la India se concentraron en áreas urbanas, dijo el Dr. Bhan. Pero a medida que se suavizaron las restricciones a los viajes interestatales, muchas personas comenzaron a mudarse de las ciudades a las áreas rurales, trayendo consigo el virus.

Algunos hospitales públicos se han visto tan abrumados que los médicos han tenido que tratar a los pacientes en los pasillos. En algunos casos, las personas en estado crítico no tienen dónde obtener ayuda, incluso si no tienen el coronavirus.

Una mujer en el área de Nueva Delhi que estaba en trabajo de parto fue rechazada de ocho hospitales en 15 horas . Murió en la parte trasera de una ambulancia, en brazos de su esposo.

Más de 60,000 indios han muerto a causa del covid-19 , y la India está cerca de ser el tercer país con el mayor número de muertos, casi empatando con México y después de Estados Unidos y Brasil.

Su número total de infecciones reportadas ya es el tercero más alto del mundo. India ha reportado más de 3 millones de casos en total, y su aumento diario es ahora sustancialmente mayor que el de Estados Unidos o Brasil, que han reportado entre 40,000 y 50,000 nuevas infecciones por día en los últimos días.

Sin embargo, India ha tenido muchas menos muertes per cápita que esos dos países y muchos otros, lo que, según los médicos, refleja la población más joven y delgada del país. Se cree que las personas mayores y las personas obesas son más vulnerables al covid-19.

Sin embargo, algunos expertos se preguntan si las agencias gubernamentales de la India no están al tanto de muchas muertes por covid-19 o si intencionalmente no las informan para evitar que el público entre en pánico, según el New York TImes.

MÁS PRUEBAS, MÁS MUERTES

Una de las razones por las que el país informa un aumento tan pronunciado de las infecciones ahora es simplemente que está realizando más pruebas. India realiza casi un millón de pruebas al día, en comparación con 200,000 al día hace dos meses.

India ahora informa alrededor de 1,000 muertes por covid-19 todos los días. Las autoridades dijeron el viernes que más del 73 por ciento de los nuevos casos provenían de 10 de los 28 estados de India. Los más afectados son Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana y Gujarat. Como en cualquier otro lugar, la respuesta al virus ha variado mucho de una comunidad a otra.

Los médicos dijeron que a los estados del noreste de la India, donde grupos comunitarios religiosos han llevado a cabo campañas de concienciación puerta a puerta, les ha ido mejor que a muchas otras partes del país.

Thekkekara Jacob John, exjefe de virología clínica del Christian Medical College en el estado sureño de Tamil Nadu, dijo que India se encaminaba hacia un pico en septiembre. Se quejó de que el gobierno no había seguido una estrategia de salida cuidadosa de su estricto bloqueo, y que muchas personas se habían cansado de quedarse en sus casas durante tanto tiempo y estaban ignorando las reglas sobre el distanciamiento social.