Casos asintomáticos: la polémica levantada por la OMS

"Es muy raro" que los casos asintomáticos de covid-19 puedan transmitir el coronavirus a otras personas, dijo Maria van Kerkhove, jefa de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS); para al poco tiempo retractarse y precisar que se trató de un malentendido.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Este lunes la funcionaria de la OMS dijo que a partir de los datos que la propia organización ha analizado "todavía parece muy raro que una persona asintomática realmente pueda transmitir el virus a un individuo secundario", dijo en conferencia de prensa desde la sede de las Naciones Unidas.

La declaración causó polémica debido a que la evidencia preliminar por la que se recomendó el confinamiento de la población es que el SarsCoV2 puede ser propagado incluso por personas que no manifiestan síntomas claros de la enfermedad covid-19, como tos seca, dificultad para respirar y fiebre superior a los 38 grados.

Pese a que ministros de Salud en países como Estados Unidos o Reino Unido advierten que la propagación se acelera por la presencia de casos asintomáticos, la OMS sostiene que este factor representa sólo 6% de la transmisión del virus.

No obstante, recoge The New York Times, van Kerkhove precisó que se trató de un malentendido y que respondía a una pregunta concreta.

"No estaba afirmando un posicionamiento de la OMS o nada por el estilo. Es una pregunta muy amplia y que sigue abierta".

Durante la misma conferencia de prensa la funcionaria mencionó que las principales políticas que deberían llevar a cabo los gobiernos deberían basarse en la detección y aislamiento de personas infectadas de covid-19 que están mostrando síntomas, considerados como la principal vía de expansión del virus.

CASOS PRESINTOMÁTICOS

En referencia a los casos presintomáticos, es decir, quienes presentan síntomas de la covid-19 hasta 14 días después de contraer el virus que la causa, la OMS expone que no existen datos científicos suficientes para considerar que los asintomáticos también sean transmisores del virus.

Ello, contrasta con lo que asegura el estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por siglas en inglés) de los Estados Unidos publicado el pasado 1 de abril.

En dicho informe, se resalta la importancia del distanciamiento social identificó un riesgo de "potencial transmisión presintomática".

"Estos hallazgos también sugieren que para controlar la pandemia, podría no ser suficiente que solo las personas con síntomas limiten su contacto con otros porque las personas sin síntomas podrían transmitir la infección", dijo el estudio de los CDC.

COMPLACENCIA, LA MAYOR AMENAZA

De cualquier forma, la OMS alertó que "la complacencia es la mayor amenaza" para los países que parecen superar la pandemia, como los europeos.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de nuevas oleadas de coronavirus en lugares donde se están produciendo concentraciones de personas, en particular las protestas contra el racismo derivadas por el asesinato de George Floyd en EU y que se han replicado en distintos países.

"Debemos seguir atentos para que no haya nuevas oleadas, sobre todo porque las concentraciones de gentes se están reanudando en muchos países", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(djh)