Caso Roe: el documental de Netflix que explica el derecho al aborto en EU

El derecho al aborto, legalizado en Estados Unidos por el caso Roe contra Wade (1973), podría estar en riesgo en el país. Varias entidades republicanas, como Texas y Misisipi, buscan aprobar leyes que establecerían nuevos obstáculos y limitarían el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos.

La Corte Suprema, que actualmente tiene una mayoría conservadora, deberá analizar estos casos durante los próximos meses. Las decisiones que tome determinarán el futuro de Roe contra Wade y del aborto en el país.

CASO ROE: EL ABORTO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Un documental llamado "Caso Roe", disponible en la plataforma Netflix, expone cómo se estableció en Estados Unidos el derecho de las mujeres a decidir.

El documental, dirigido por Ricki Stern y Annie Sundberg, presenta la historia de los derechos reproductivos en Estados Unidos.

Tiene una perspectiva definitivamente en favor al aborto. Incluso entrevista a la abogada Sarah Weddington, quien representó a Jane Roe (una demandante que quería abortar en Texas) en el propio caso Roe contra Wade.

Sin embargo, explica varios puntos de vista. Los creadores del documental también hablaron con el activista Troy Newman, quien tiene un "muro de trofeos" de fotos de las clínicas abortistas que su organización "Operación Rescate" ayudó a cerrar.

Pero más que emitir una postura sobre el tema, el documental busca rastrear la politización del aborto en los últimos años y las amenazas que este derecho enfrentaba hasta el 2018.

El diario The New York Times recuerda que el aborto no siempre fue un tema político en Estados Unidos. Anteriormente, era visto como un "problema médico" o un "problema social".

"Caso Roe" muestra las perspectivas de políticos republicanos, como los expresidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush. Cuando Reagan era gobernador de California, firmó una ley en 1967 que permitía el aborto en ciertas circunstancias, mientras que Bush se opuso en 1980 a una enmienda constitucional que prohibiera el aborto.

Aunque el documental no muestra los obstáculos de los años más recientes, como la entrada en la Corte Suprema de los jueces conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, o las nuevas leyes que buscan pasar Texas y Misisipi (entre otros estados), sí logra presentar la historia del derecho al aborto de una forma clara para su público.

ACV