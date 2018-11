Casa Blanca retira credencial a periodista increpado por Trump

La Casa Blanca le quitó su credencial a Jim Acosta, periodista de CNN, que fue increpado por el presidente Donald Trump, durante una conferencia de prensa.

Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, informó sobre este hecho a través de su cuenta de Twitter.

El argumento del retiro de la credencial a Acosta no fue el altercado con el presidente, según Sanders se trató por "ponerle las manos encima a una mujer", en referencia a la joven que intentó quitarle el micrófono al periodista cuando intercambiaba palabras con Trump.

La portavoz aseguró que Trump cree en una prensa libre y que ha dado a la prensa más acceso que cualquier otro presidente de la historia.

Un video que Acosta publicó en su cuenta de Twitter muestra como un agente del Servicio Secreto estadounidense le quita su credencial al periodista del CNN.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don´t blame him. I know he´s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R