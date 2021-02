Casa Blanca, ¿por qué una mochila provocó una crisis?

La seguridad de la Casa Blanca cerró las puertas de la sede presidencial en Washington ante la presencia de un paquete sospechoso dentro de las inmediaciones, pidiendo el resguardo de los periodistas que se encontraban presentes.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó en Twitter que aproximadamente a las 2:45 horas locales, una persona dejó caer una mochila e intentó saltar a lo largo de la acera en Avenida Pennsylvania, por lo que fue detenido inmediatamente por los oficiales de la División Uniformada.

Law enforcement officials are responding to the incident on the sidewalk of Pennsylvania Ave. Pedestrian traffic is closed along Pennsylvania Ave. between 15th and 17th streets to include Lafayette Park. — U.S. Secret Service (@SecretService) 19 de junio de 2019

Como una medida de prevención, también se informó que el tránsito peatonal está cerrado a lo largo de la avenida Pennsylvania, entre las calles 15 y 17 para incluir Lafayette Park.

Por su parte, los periodistas comentaron que los efectivos de seguridad de la Casa Blanca les pidió resguardarse, mientras que agentes armados siguen custodiando la zona para asegurarse que todo esté bajo control.

El corresponsal de la agencia Reuters, Jeff Mason, según informó que habría un paquete sospechoso en la avenida Pensilvania, que conecta la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos.

White House is on lockdown, press has been ordered inside. Sounds like there might have been a suspicious package left on Pennsylvania Ave, though that is unconfirmed at this time. pic.twitter.com/6P7k8Z9tXA — Jeff Mason (@jeffmason1) 19 de junio de 2019

MJP