Captan a padre e hijo matando a una osa y a sus oseznos mientras hibernaban

REDACCIÓN 29/03/2019 05:45 p.m.

Un padre y un hijo fueron filmados matando a tiros a una osa y sus dos oseznos mientras estos estaban en periodo de hibernación en Esther Island, en el estado de Alaska.

El vídeo ha sido difundido por The Humane Society of the United States después de un largo litigio para conseguir permiso para hacerlo público.

Las imágenes fueron grabadas por una cámara del departamento de Pesca y Caza de Alaska y el Servicio Forestal estadounidense, instaladas para vigilar el comportamiento de los osos en una de las zonas más remotas del país.

Exhiben a Regidor de Michoacán por cazar lobos



Andrew Renner y su hijo Owen, con la ayuda de unos esquíes, llegan al lugar en el que duermen una osa negra y sus dos crías y abren fuego contra la madre. Se escuchan entonces los chillidos de los oseznos. Andrew Renner acaba con ellos a sangre fría con su rifle.

Padre e hijo sacaron después a la osa de su guarida y se fotografían con su cadáver tras un orgulloso choque de manos. A continuación, la despellejaron y guardaron su piel en una bolsa de plástico.

Dos días después, los Renner regresaron al lugar. Tras ser identificados, padre e hijo fueron puestos a disposición judicial y condenados a tres meses de cárcel en el caso de Andrew y un mes en el de Owen. Además, debieron pagar entre ambos una multa de unos 10,000 euros. El padre ha perdido la licencia de caza durante 10 años y el hijo durante dos.

LEA TAMBIEN Policías y autoridades mienten, ni cazadores somos: famIlia de EU Los estadounidenses de origen mexicano que fueron agredidos por elementos de la Fuerza Civil en Actopan rechazaron tener armas "para cazar"

LEA TAMBIEN Japón reanuda caza comercial de ballenas Japón nunca dejó totalmente de cazar ballenas, sirviéndose de un punto de la moratoria que autoriza la captura de esos animales para la investigación

mlmt