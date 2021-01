Canciller de la era Biden va por recuperar liderazgo mundial

Antony Blinken, quien será el secretario de Estado de Joe Biden, quien mañana tomará el poder en Estados Unidos, se comprometió a revitalizar la diplomacia estadounidense que dañó Donald Trump, de modo que pueda hacer fuerza con sus aliados y hacer un frente común ante Rusia, China e Irán.

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, que tuvo acceso a un documento del funcionario de Biden, Blinken pronunciará un discurso previo a tomar posesión de su puesto para prometer a los aliados de EU que actuará junto con ellos y con humildad.

El veterano en política exterior remarcará la importancia del liderazgo de la Unión Americana en el mundo. También se comprometerá a que sus políticas darán resultados a favor del pueblo estadounidense.

"Cuando no estamos comprometidos, cuando no lideramos, entonces sucede una de dos cosas: o algún otro país intenta tomar nuestro lugar, pero probablemente no de una manera que promueva nuestros intereses o valores. O nadie lo hace, y luego se produce el caos", es parte del discurso de Blinken, que según sus comentarios preparados dirá ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes por la tarde.

Blinken hablará en el Capitolio, a dos semanas de que fuera asaltado por seguidores radicales de Donald Trump.

Ante el daño sufrido en la imagen democrática de EU a nivel mundial, Blinken está dispuesto a poner un énfasis frecuente en la humildad en su discurso.

"Humildad porque tenemos mucho trabajo que hacer en casa para mejorar nuestra posición en el exterior", expresará.

El discurso de Blinken hará énfasis en el cambio del mapa mundial, como es el papel global que ha asumido China, al brindar asistencia al desarrollo en África y América Latina, entre otros factores. La relación de EU-China está en su peor momento en décadas hasta un escenario similar al de la Guerra Fría.

"Involucraremos al mundo no como era, sino como es. Un mundo de creciente nacionalismo, retroceso de la democracia, creciente rivalidad con China, Rusia y otros estados autoritarios, crecientes amenazas para un sistema internacional estable y abierto, y una revolución tecnológica que está remodelando todos los aspectos de nuestras vidas, especialmente en el ciberespacio", será otra parte del discurso.

(Luis Ramos)