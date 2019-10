Cancelación de G7 y contradicciones sobre Ucrania: así va la crisis de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló este sábado su plan de celebrar la próxima cumbre de líderes del G7 en su propio club de golf en Miami (Florida), tras una fuerte polémica por los beneficios que habría supuesto para su organización empresarial acoger allí la cita.

"Debido a la Loca e Irracional Hostilidad de los Medios de comunicación y los Demócratas, ya no consideraremos Trump National Doral, en Miami, como la sede (de la cumbre) del G7 en 2020", escribió Trump en su cuenta de Twitter a última hora del sábado.

"Empezaremos inmediatamente a buscar otro lugar, incluida la posibilidad de (la residencia presidencial oficial de) Camp David (Maryland). ¡Gracias!", agregó.

El jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, había anunciado el pasado jueves la selección de Trump National Doral como sede de la próxima cumbre del llamado Grupo de los 7 (G7), que en 2020 le corresponde acoger a Estados Unidos y que se celebrará del 10 al 12 de junio.

Mulvaney justificó la decisión por considerar que el club de golf era "de lejos el mejor complejo" para organizar la cumbre y aseguró que Trump no se lucraría con el evento, pero generó de inmediato una ola de críticas y la impresión de que el presidente buscaba reflotar un lugar cuyos ingresos han caído el 69 % en los últimos dos años.

"Creía que estaba haciendo algo muy bueno para el país al usar Trump National Doral, en Miami, para reunir a los líderes del G7", aseguró Trump en Twitter minutos antes de anunciar su decisión.

PIERDE APOYO

El anuncio sobre la selección de Doral había llegado en un momento de fuerte escrutinio sobre las decisiones de Trump, tanto las relacionadas con Ucrania que le han merecido una investigación previa a un juicio político como su orden de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria justo antes de la ofensiva turca.

Para muchos republicanos que estaban haciendo equilibrios para defenderle en esos dos temas, la suma del anuncio sobre el G7 resultó ser demasiado.

"Tenemos que intentar defenderle, ¡pero ya no sé si puedo hacerlo! No dudo de que Doral sea un muy buen sitio. Pero esto es políticamente insensible. Tenían que haber sabido la respuesta que iba a traer, (la impresión) de que lo está haciendo por su propio beneficio", dijo este viernes el congresista republicano Mike Simpson al diario The Washington Post.



Varios legisladores republicanos presionaron a la Casa Blanca para cambiar de idea, mientras el grupo independiente Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) denunciaba que Trump estaba "usando el poder de su cargo para ayudar a salvar sus decadentes negocios relacionados con el golf".

UCRANIA

La Casa Blanca intentó borrar este domingo su propia confirmación de que este año retuvo un paquete de ayuda a Ucrania porque quería que ese país investigara la presunta corrupción de los demócratas en las elecciones de 2016, mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, trataba de distanciarse del tema.

El jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, acudió al programa de televisión "Fox News Sunday" para intentar arreglar el revuelo que él mismo provocó el pasado jueves, cuando afirmó que Trump ordenó retener 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para presionarles a investigar a los demócratas.

"No dije eso", insistió Mulvaney cuando el presentador le recordó que había admitido un "quid pro quo" -expresión latina para designar algo que se recibe como compensación por la cesión de otra cosa- vinculado a la decisión de retener la ayuda, que luego se entregó.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca el jueves, Mulvaney dijo que Trump le "mencionó la corrupción relacionada con el servidor" de correo electrónico del DNC (secretariado del Partido Demócrata) y "por eso retuvimos el dinero" a Ucrania.

Cuando un periodista señaló que estaba reconociendo un "quid pro quo" claro por intereses partidistas, Mulvaney respondió que eso forma parte del desempeño habitual de "la política exterior".

Pero horas después, y tras las quejas del equipo legal que defiende a Trump en la investigación demócrata sobre sus presiones a Ucrania, Mulvaney afirmó en un comunicado que "no hubo en absoluto ningún 'quid pro quo'" y que los medios le habían "malinterpretado".

Sin embargo, sus palabras originales quedaron grabadas por las cámaras de televisión y una transcripción oficial de la Casa Blanca, lo que llevó a Mulvaney a acudir al programa televisivo dominical para intentar defender que no dijo lo que dijo.

"Nunca hubo ninguna conexión entre el flujo del dinero (a Kiev) y el servidor" de los demócratas pirateado por agentes de inteligencia rusos en 2016, que Trump cree que está en Ucrania, subrayó Mulvaney.

El tercer jefe de gabinete de Trump dijo que, pese a su metedura de pata del jueves, no ha pensado "en absoluto" en renunciar a un cargo que ocupa de forma interina desde hace casi un año.

La cadena CNN informó hoy de que altos cargos de la Casa Blanca buscaron recientemente posibles sustitutos para Mulvaney, pero el plan pareció frustrarse cuando la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció a finales de septiembre la apertura de una investigación previa a un juicio político contra Trump.

Mientras, Pompeo trató de distanciarse del escándalo al asegurar que "en el proceso de toma de decisiones" del que formó parte, "nunca" vio pruebas de que la Casa Blanca estuviera vinculando la ayuda militar a Ucrania a intereses partidistas

"La conversación siempre se centró en cuáles eran los intereses estratégicos (...) y si había corrupción en Ucrania", zanjó Pompeo en una entrevista en la cadena ABC News.

El titular de Exteriores estadounidense no quiso confirmar si coordinó la política hacia Ucrania con el abogado de Trump, Rudy Giuliani, pero opinó que es "completamente apropiado" que ese letrado estuviera "implicado en temas de política exterior".

Giuliani se convirtió este año en un coordinador en la sombra de la política estadounidense hacia Ucrania, decidido a explotar la idea de que el exvicepresidente Joe Biden cometió actos corruptos relacionados con ese país, según han revelado varios diplomáticos y exfuncionarios ante los investigadores demócratas.

djh