Caitlyn Jenner, la celebridad que busca la gubernatura de California

Caitlyn Jenner, miembro de la famosa familia Kardashian-Jenner, busca convertirse en la próxima gobernadora republicana del estado de California.

La también exatleta olímpica anunció su candidatura el 23 de abril, describiéndose como una "ganadora probada" y asegurando que "los californianos quieren algo mejor y merecen algo mejor de su gobernador".

I´m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Este 14 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones revocatorias en las que los republicanos se proponen derrotar al actual gobernador demócrata, Gavin Newsom. Jenner es una de las 46 personas que buscan tomar este puesto.

Esto es lo que debes saber sobre Caitlyn Jenner y las próximas elecciones en California.





¿QUIÉN ES CAITLYN JENNER?

Jenner, de 71 años, alcanzó la popularidad tras ganar la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de 1976, en Montreal, cuando aún usaba el nombre Bruce Jenner.

También participó en las Olimpiadas de Múnich de 1972, en las que alcanzó el décimo lugar, y en los Juegos Panamericanos de México de 1976, en los que obtuvo el oro.

En la década de 1970, participó en varios programas tipo reality, como The American Sportsman y The Apprentice. En los años 80, también fue piloto del Campeonato ISMA GT, una competencia automovilística.

Con respecto a su vida personal, Jenner ha estado casada tres veces y ha tenido seis hijos. Su último matrimonio fue con Kris Jenner, madre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, y con quien tuvo dos hijas más: Kendall y Kylie Jenner.

En 2015, Jenner dio a conocer que se identifica como una mujer transexual. A pesar de esto, se considera el padre de sus hijos.

"Algunos dicen: 'Oh, tú eres la madre'. Yo digo: 'No, no lo soy. Soy el padre, he sido el padre todo el tiempo. Seré su padre hasta el día en que ellos mueran, o yo muera'", dijo en alguna ocasión, en un video junto a Kylie.

Durante varios años e incluso después de su divorcio con Kris, Jenner participó en el programa Keeping Up with the Kardashians, que le dio popularidad a su familia.





LA CARRERA POLÍTICA DE JENNER

Hasta ahora, Jenner no ha ocupado ningún cargo político.

Comenzó a involucrarse en la política durante las elecciones de 2016, en las que expresó su apoyo por el ahora expresidente Donald Trump. En 2018, sin embargo, retiró su apoyo debido a los ataques del republicano contra la comunidad LGBT.

Jenner se considera socialmente liberal y fiscalmente conservadora, según el medio Vox.





LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Te puede interesar Incendio del lago Tahoe en California crece y llega a Nevada

La próxima semana, los californianos tendrán que contestar dos preguntas: ¿Quieren destituir a Newsom? En caso afirmativo, ¿por quién lo quieres sustituir?

Según las últimas encuestas, se espera que Newsom conserve su puesto, aunque por un margen pequeño.

Incluso si los republicanos obtuvieran una ventaja, Jenner no está entre los candidatos con mayor apoyo. Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California encontró que solamente el 1% de los californianos planea votar por ella.





ACV