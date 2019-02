Cae meteorito sobre casa en Cuba, se vio desde Florida

El Servicio Nacional del Clima de los EU reportó la caída de un meteorito que explotó en la provincia de Pinar del Río, al oeste de Cuba.

Asimismo, recibió informes de que el fenómeno pudo verse desde sus instalaciones de Florida.

El corresponsal de CNN en Cuba, Patrick Oppmann, compartió imágenes de los fragmentos restantes que sobrevivieron al impacto con la isla y le pegaron a una casa de la zona.

Only in Cuba does an apparent meteorite crash and you happen to know the person who´s house was hit. pic.twitter.com/jYhAnBLUy0