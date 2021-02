Cada país europeo cuenta a muertos por covid-19 a su manera

En medio de la pandemia por coronavirus las cifras de mortalidad en diversos países se multiplican, en Alemania y Holanda esconde cadáveres bajo las alfombras estadísticas; en Reino Unido se pide permiso a los familiares de un fallecido por coronavirus para decidir si se le incluye en el recuento oficial.

De acuerdo con expertos en epidemiología, los países no están contabilizando correctamente todas las muertes por coronavirus. Por ejemplo, la polémica en Francia se centra en los casos que no entran en la estadística: todos los fallecimientos fuera de los hospitales. En España, según responsables sanitarios no se contabiliza a las personas que fallecen en albergues o en domicilios a los que no se ha hecho el test de detección.

Esas diferencias, sumadas a las dificultades de cada país para dibujar un panorama preciso, hacen que las tasas de letalidad no sean fiables.

En el caso de Italia incluye en el registro de víctimas de coronavirus a todos los pacientes que habían dado positivo en las pruebas y que han fallecido, independientemente del resto de aspectos de su historial clínico, siguiendo el criterio del Instituto Superior de Sanidad. Es decir, no se hace un estudio epidemiológico para profundizar en las causas de la muerte de los enfermos de covid-19 y pública un informe dos veces a la semana en el que incluye si estas personas padecían además otras enfermedades.

El jefe de Protección Civil, Angello Borrelli, el encargado de comunicar las cifras oficiales, a menudo puntualiza que se trata de “fallecidos con coronavirus y no por coronavirus”, hasta que se ahonde en los historiales clínicos. La mayor parte de la comunidad científica asume que a falta de más pruebas de detección —desde el origen del brote y hasta el 28 de marzo se han realizado 429.526— los números reales tanto de contagiados como de fallecidos pueden ser muy superiores a las cifras oficiales.

En Reino Unido cuando un paciente fallecía en el hospital por infección respiratoria no se registraba la causa directa salvo que se tratara de una “enfermedad de notificación obligatoria” por ley. Por ejemplo, ántrax, botulismo, malaria o tuberculosis. El parte médico indicaba sin más una bronconeumonía, neumonía, avanzada edad o una designación similar. Desde el 5 de marzo, la covid-19 se ha incluido en la lista de notificación obligatoria. No se registra, sin embargo, la gripe estacional.

En Francia desde el inició de la pandemia solo se han contabilizado los fallecimientos en medio hospitalario, es decir, recopilando los datos diarios procedentes de los 600 hospitales y clínicas del país susceptibles a recibir pacientes de coronavirus.

Aunque la mortalidad es más alta entre personas adultas, la estadística oficial no incluye a los ancianos muertos en sus domicilios ni los que residen en albergues.

El mismo caso ocurre en España, donde la semana pasada habían muerto 352 personas en albergues. El Ministerio de Sanidad no ofrece cifras. Desde que en Francia empezaran a denunciarse las muertes masivas en estos centros, el gobierno de Emmanuel Macron ha dado un golpe de timón y ha anunciado que, a partir de esta semana, hará “un seguimiento diario de la mortalidad” en las residencias.

Francia, como España, vigila la sobremortalidad. Los datos de su Instituto Nacional de Estadística muestran que en el principal foco, el este de Francia, llega este mes al 37,8%. En España, el último informe del Instituto de Salud Carlos III señala que el exceso de muertes respecto a la serie histórica entre el 21 y el 25 de marzo fue de casi un 17%. Pero todavía no hay cifras por causa de muerte. En Holanda, el test del coronavirus se reserva para los pacientes hospitalizados. El organismo oficial que se encarga del recuento ofrece cifras de muertes, contagios e ingresos hospitalarios y afirma que el cómputo real puede ser más alto, puesto que estos son solo los casos comprobados.





Con información de El País

(Karla Alva)