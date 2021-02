Búsquedas sobre ataques de pánico y ansiedad se disparan por pandemia

CALIFORNIA.- A medida que la pandemia de coronavirus ganaba terreno en los Estados Unidos, aumentaron las búsquedas en Internet de palabras clave relacionadas con los ataques de pánico y la ansiedad aguda.

Las búsquedas en Google de síntomas de ansiedad desde mediados de marzo hasta mediados de mayo fueron las más altas en la historia del motor de búsqueda, según investigadores del Centro de Salud basada en datos del Instituto Qualcomm de la Universidad de California en San Diego.

El estudio publicado el lunes en la revista Journal of the American Medical Association, revela que, en particular, las búsquedas de ansiedad y ataques de pánico correspondieron a los principales eventos noticiosos, incluido el 16 de marzo, cuando se implementaron pautas de distanciamiento social a nivel nacional; y el 29 de marzo, cuando se ampliaron esas directrices.

Las consultas también aumentaron el 3 de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recomendaciones de mascarillas faciales; y el 11 de abril, cuando Estados Unidos superó a Italia en el número de muertes por coronavirus.

Los investigadores monitorearon la frecuencia con la que las personas buscaban frases como "ataque de pánico", "ataque de ansiedad", "¿estoy teniendo un ataque de pánico?", "signos de ataque de ansiedad" y "síntomas de ataque de ansiedad".

Los científicos compararon el número total de búsquedas relacionadas con la ansiedad durante los primeros días de la pandemia con datos que se remontan a enero de 2004, y ajustaron variables como el crecimiento de la población y el aumento del uso de Internet en las últimas dos décadas.

En comparación con el lugar al que se dirigía la tendencia en estos términos de búsqueda antes de la pandemia, el equipo de investigación dijo que cree que la crisis provocó un aumento del 11% en las búsquedas relacionadas con ataques de pánico durante el período de 58 días.

"En términos prácticos, durante los primeros 58 días de la pandemia de covid-19 hubo un total estimado de 3.4 millones de búsquedas relacionadas con ansiedad aguda severa en los Estados Unidos", dijo Benjamin Althouse, profesor asistente afiliado de la Universidad de Washington, y un colaborador en el estudio.

Las búsquedas de ansiedad y ataques de pánico fueron las más altas en más de 16 años de datos de búsqueda históricos

El día más alto en general fue el 28 de marzo, un día antes de que se extendieran las pautas de distanciamiento social, en el que las búsquedas de ansiedad fueron un 52% más altas de lo esperado, si no hubiera habido una pandemia.

