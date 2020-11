Brote de legionelosis afecta adultos mayores en Portugal; han muerto 6

LISBOA.- Al menos seis personas han muerto y más de 60 han resultado contagiadas por un brote de legionelosis declarado en el norte de Portugal, una de las zonas más castigadas también por la pandemia de covid-19.

El brote, cuyo origen aún no se ha identificado, se ha localizado en Vila do Conde, Póvoa do Varzim y Matosinhos.

Las autoridades buscan el foco de infección, que medios locales sitúan en una torre de enfriamiento ubicada entre Vila do Conde y Matosinhos.

La mayoría de los infectados son ancianos de entre 80 y 90 años, residentes en localidades bajo importantes restricciones por la alta incidencia de covid-19, por lo que rara vez salían de casa.

Provocada por la bacteria "Legionella pneumophila", la enfermedad se contrae por inhalación de aerosoles microscópicos contaminados que alcanzan a los pulmones.

