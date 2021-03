Brasil, al borde del colapso por coronavirus

Durante la semana pasada, se reportaron en Brasil varios récords de contagios y fallecimientos. Hasta el día de hoy, se han registrado más de 10 millones de infecciones y más de 260 mil muertes a causa de la covid-19.

Cada día, mueren alrededor de mil 200 personas a causa del virus.

Científicos en el país han expresado preocupación por el posible colapso nacional de la red sanitaria, tanto en el sector público como en el privado. La falta de camas e instrumentos médicos es cada vez más evidente: diarios locales reportaron que la ciudad de Cascavel, una de las zonas más afectadas por la pandemia, tuvo que pedir prestadas bombas de infusión y un respirador a un zoológico de la ciudad.

"La aceleración de la epidemia en varios estados está llevando al colapso de sus sistemas hospitalarios públicos y privados, lo que pronto puede ser el caso en todas las regiones de Brasil", dijo la asociación nacional de secretarios de salud en un comunicado.

Se cree que la principal causa de la crisis actual es la nueva variante de coronavirus, conocida como P.1, que fue vista por primera vez en Brasil. Varios estudios han revelado que es más contagiosa que la primera variante y que las que se han observado desde entonces.

Además, parece infectar a personas que ya se han recuperado de otras versiones del virus. Esto ha preocupado a varios expertos, ya que puede tener un impacto sobre los esfuerzos de inmunización a nivel mundial.

La semana pasada, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, dijo: "A este nivel de casos con variantes que se extienden, nos arriesgamos a perder por completo el terreno que tanto nos ha costado ganar".

Sin embargo, la variante nueva no es la única causa de la crisis que vive Brasil. Expertos han revelado que la falta de medidas sanitarias ha empeorado la situación de manera considerable.





LA ACTITUD DE LOS LÍDERES

El presidente Jair Bolsonaro ha sido criticado por sus esfuerzos durante la pandemia. En repetidas ocasiones ha dicho que la Covid-19 no es tan grave como se dice.

"Basta de quejas y lloriqueos. ¿Cuánto tiempo más durará el llanto?", dijo el mandatario durante un evento el jueves. "¿Cuánto tiempo más te quedarás en casa y cerrarás todo? Nadie puede soportarlo más. Lamentamos las muertes, otra vez, pero necesitamos una solución".

Bolsonaro también ha sembrado dudas sobre la eficacia de medidas sanitarias y las vacunas. Sobre las mascarillas, dijo que dañan a los niños y que provocan dolores de cabeza y dificultades de concentración.

Además, dicho que él mismo no se vacunará.

Durante el último año, Bolsonaro ha cambiado tres veces de ministro de Salud, informó el diario El País. Ha dicho también, varias veces, que a pesar de la situación en Brasil, no decretará un confinamiento.

La semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación y le pidió al país tomar medidas agresivas. "Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá, así que esto no solo trata de Brasil, creo que atañe a toda América Latina", señaló.

A pesar de las ideas de Bolsonaro, varios gobernadores y alcaldes han anunciado nuevos toques de queda y restricciones. Sao Paolo pausará las actividades no esenciales por un periodo de dos semanas. Río de Janeiro cerrará restaurantes por media jornada y prohibirá las ventas ambulantes en las playas. Además, ochenta ciudades del estado de Minas Gerais estarán confinadas.

Sin embargo, no bastan solamente estos esfuerzos. El país necesita acelerar su programa de vacunación, advierten los expertos.





EL PROCESO DE INMUNIZACIÓN

Brasil comenzó a vacunar a ciertos grupos prioritarios a finales de enero, pero el país se ha visto afectado, como tantos otros, por la falta de vacunas. En las últimas semanas, los países más adinerados han comprado la mayoría de las dosis disponibles y han dejado preocupados a países en desarrollo.

Para la semana pasada, Brasil había vacunado a 7.1 millones de personas, lo equivalente al 3.3% de su población, según el medio Deutsche Welle. Pero el proceso ha sido bastante más lento de lo esperado.

"Lamentablemente, el anémico despliegue de las vacunas y la lentitud con la que están disponibles todavía no hace pensar que este escenario se vaya a revertir a corto plazo", expresó la asociación nacional de secretarios de salud.

Para poder mejorar la situación de manera considerable, el proceso debe acelerarse. La neumóloga Margareth Dalcolmo le dijo al diario The New York Times: "Deberíamos vacunar a más de un millón de personas al día. Esa es la verdad. No lo estamos haciendo, no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque no tenemos suficientes vacunas".

Este fin de semana, Bolsonaro anunció que Brasil está desarrollando una vacuna contra la nueva variante y que los avances sobre la investigación serán presentados en Israel.

"Nuestra meta con el viaje a Israel es más que un intercambio. Estamos buscando protocolos, acuerdos en el área de ciencia y tecnología que serán muy provechosos para el momento en el cual vivimos, el del virus, y como un legado para el futuro", afirmó Bolsonaro.