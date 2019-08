Bolsonaro, encarnación de la maldad e ignorancia que le hace mucho daño a brasileños: Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil y encarcelado por corrupción desde abril de 2018, se unió a la ola de críticas sobre la gestión del actual presidente, Jair Bolsonaro, por los fuegos que consumen millones de hectáreas en la Amazonía.

Desde la prisión Federal de Policía de Curitiba y en entrevista con BBC, Lula se dijo estar en contra de las declaraciones que ha dado últimamente Bolsonaro.

Pienso que Bolsonaro le está haciendo un gran daño a los brasileños. Una parte por maldad y otra por ignorancia, él no sabe de lo que está hablando

"En las relaciones entre países no puedes insultar como hacen Trump y Bolsonaro. Brasil necesita amigos como Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y China. Y ellos también nos necesitan", declaró al periodista Will Grant, enviado especial a la zona.

El expresidente consideró que "no existe relación" entre Bolsonaro y esos países porque "está ideológicamente guiado por personas que no creen que la tierra es redonda. No tiene la más mínima noción de geopolítica internacional".

Además, Lula defendió a las ONGs y declaró que los responsables de los incendios "piensan que preservar los árboles para combatir el calentamiento global es estúpido. Deforestan como si Brasil y el mundo no necesitaran bosques. En nuestro país, la estupidez está al máximo nivel en el gobierno".

MJP